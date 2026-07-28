Поляки хуже относятся к украинским беженцам: социолог объяснил, кому это выгодно

На фоне роста числа нападений украинцы могут мигрировать из Польши в другие европейские страны, отметил эксперт.

Ухудшение отношения поляков к украинским беженцам может быть связано с риторикой местных политиков. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Любые изменения в общественном мнении часто являются следствием информационных кампаний или заявлений политиков и лидеров общественного мнения. В данном случае можно предположить, что заявления представителей польских властей могли способствовать усилению негативного восприятия украинских беженцев среди обычных жителей Польши", – сказал Антипович.

Он напомнил, что последние социологические опросы среди поляков показали, что большинство из них выступают против приема Варшавой новых беженцев из Украины. По его словам, это также показательно с точки зрения отношения поляков к украинцам.

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Говоря о том, может ли рост числа нападений на украинских беженцев подтолкнуть их к переезду из Польши в другие страны Европы, эксперт отметил, что этот процесс продолжается с начала полномасштабной войны.

"В начале полномасштабного вторжения, в 2022–2023 годах, в Польше находилось наибольшее количество украинских беженцев – до 2 миллионов. Однако впоследствии их число значительно сократилось: немало людей переехали в Германию и другие страны Европы. То есть даже в предыдущие годы отток украинских беженцев из Польши был заметным. Учитывая всплески негативного отношения к украинцам, можно ожидать дальнейшей миграции. В то же время вряд ли эти люди будут массово возвращаться в Украину, ведь здесь продолжается война, которая и была главной причиной их отъезда", – пояснил Антипович.

Что касается возможной причастности России к росту числа таких нападений, социолог отметил:

"Россия умело использует любые поводы, а многие из них создает сама. Москва привлекает целые политические силы или отдельных политиков, чтобы формировать определенные информационные потоки. Я не сомневаюсь, что эта ситуация выгодна РФ, и она однозначно использует подобные проявления недовольства украинцами. Это касается не только пребывания украинских беженцев в Польше, но и финансовой поддержки Украины европейскими странами, приема беженцев и других вопросов".

В Польше участились нападения на украинцев

Напомним, 27 июля произошло очередное нападение на украинцев в Польше. В сети распространилось видео, на котором трое поляков избили украинскую пару.

Позже польские правоохранители задержали двух нападавших. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, реагируя на этот инцидент, призвал отдельных польских политиков прекратить разжигание вражды, поскольку это в дальнейшем превращается в физические нападения на украинцев на польских улицах.

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