В народе православный праздник сегодня называют Калинник.

29 июля по новому церковному календарю православная церковь в Украине вспоминает святого мученика Даниила Млиевского (Черкасского).

Его почитают как одного из украинских новомучеников.

Рассказываем, чем он прославился, что принято делать в этот день, какие существуют народные приметы и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

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Какой церковный праздник сегодня

29 июля по новому церковному календарю (11 августа по старому стилю) православные в Украине вспоминают память святого мученика Даниила Млиевского (Черкасского).

Даниил жил в XVIII веке и был старостой (титарем) Успенской церкви в селе Млиев на территории современной Черкасской области. В то время Правобережная Украина находилась под властью Речи Посполитой, где активно насаждали католицизм, а православные нередко подвергались притеснениям.

Когда местные жители избрали новых православных священников вместо тех, кто принял католичество, разгорелся конфликт. Чтобы уберечь церковное имущество, его передали на хранение Даниилу. Вскоре его ложно обвинили в краже, арестовали и потребовали отказаться от православной веры. Даниил не согласился и остался верен своим убеждениям.

Позже святого прославил в поэме "Гайдамаки" Тарас Шевченко, а в 1996 году Даниила Млиевского официально причислили к лику святых.

Сегодня его почитают как покровителя Черкасчины и молятся святому о здоровье, душевном мире, укреплении веры и помощи в трудные времена.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю отмечают 29 июля, - в этот день вспоминают преподобного Иоанна Вишенского, Святогорца.

Какой сегодня праздник в народном календаре

В народном календаре этот день называют Калинник - в честь святого Каллиника Киликийского, который пострадал за христианскую веру в III-IV веках. Со временем праздник стали связывать и с калиной, которую в народе издавна считали символом здоровья, красоты и семейного благополучия.

В народной медицине ее плоды использовали как средство от кашля и простуды, настой из цветков - при кожных недугах, а кору - при заболеваниях почек, печени и желудка.

По народным поверьям, 29 июля стоит посвятить день добрым делам, сходить в лес за ягодами или грибами, а также прикоснуться к калине. Считается, что молитвы, добрые дела и связанные с калиной обычаи в этот день помогают укрепить силы, сохранить здоровье и привлечь благополучие.

Церковь, как и в любой другой день, призывает отказаться от злобы, зависти, жадности, мести, сквернословия и уныния, жить в мире с окружающими и не совершать греховных поступков.

По народным поверьям, на Калинника не следует лениться, брать или давать деньги в долг, а также ссориться с близкими, чтобы не навлечь разлад в семье. Не рекомендуется ломать ветки калины или без надобности рубить кусты этого растения - считалось, что это может лишить человека здоровья и удачи. День нужно посвятить работе по хозяйству, а также заботе о семье и доме.

Что говорят приметы 29 июля

По народным приметам дня судят о погоде, будущем урожае и о том, какой будет осень и зима:

теплое утро - к ясному и солнечному дню;

туман с утра - к богатому урожаю ячменя и овса;

теплый дождь - к обилию грибов;

в лесу много ягод и грибов - зима будет долгой и суровой;

нет утренних заморозков - теплая погода сохранится до Лупа Брусничника 23 августа.

В старину также замечали, что примерно в это время могли случиться первые утренние заморозки, опасные для посевов.

Кто отмечает именины сегодня

День ангела 29 июля отмечают Михаил и Даниил.

Люди, родившиеся в этот день, обычно отличаются спокойствием, внутренней стойкостью и чувством ответственности. Они не любят пустых обещаний, умеют сохранять самообладание в сложных ситуациях и стараются доводить начатое до конца. Такие люди ценят справедливость, верность своим принципам и близким и нередко становятся для окружающих опорой и пользуются заслуженным уважением.

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