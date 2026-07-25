Рассказываем, какие православные праздники приходятся в конце лета по новому и старому стилю.

Август 2026 года богат на большие православные праздники. В последний месяц лета верующие отмечают Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня, Преображение Господне и Перенесение Нерукотворного образа Иисуса Христа - в народе эти праздники известны как три Спаса. Также в августе по новому церковному календарю празднуют Успение Пресвятой Богородицы и Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Новый церковный православный календарь на август 2026 года

Напомним, что Православная церковь Украины использует новоюлианский календарь, поэтому даты всех непереходящих церковных праздников отличаются от юлианского календаря на 13 дней. Поэтому Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Перенесение Нерукотворного образа Иисуса Христа и другие великие праздники отмечают в другие даты, а Усекновение главы Иоанна Предтечи приходится на август.

Православные праздники по новому стилю в августе 2026:

Видео дня

1.08 - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня (Медовый спас), семи мчч. Маккавеевых, матери их мц. Соломонии (Саломии) и учителя их мч. Елеазара, начало Успенского поста.

2.08 - сщмч. Стефана, папы Римского, и других.

3.08 - прпп. Исаакия, исповедника, Далмата и Фавста.

4.08 - святых семи отроков у Эфесе.

5.08 - мч. Евсигния Антиохийского.

6.08 - Преображение Господне (Яблочный Спас).

7.08 - прп. Меркурия Киево-Печерского.

8.08 - свт. Емилиана, епископа Кизического, прп. Григория, иконописца Киево-Печерского.

9.08 - апостола Матфия.

10.08 - свмчч.Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мч. Романа, Римских.

11.08 - мч. архидиакона Евпла, прмчч. Феодора и Василия Киево-Печерских, прп. Феодора, кн. Острожского, Киево-Печерского.

12.08 - мчч. Фотия, Аникиты и других.

13.08 - прп. Максима Исповедника.

14.08 - прор. Михея, окончание Успенского поста.

15.08 - Успение Пресвятой Богородицы.

16.08 - Перенесение из Эдесы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа (Ореховый Спас), мч. Диомида врача.

17.08 - прп. Алипия, иконописца Печерского.

18.08 - мчч. Флора и Лавра, икон Божией Матери "Всецарица".

19.08 - мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.

20.08 - прор. Самуила.

21.08 - ап. от 70-ти Фаддея, мч. Вассы и чад ее мчч. Феогния, Агапия и Писта, прп. Аврамия Трудолюбивого, Киево-Печерского.

22.08 - мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия и других.

23.08 - мч. Луппа Солунского (Фессалоникийского).

24.08 - свмч. Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова.

25.08 - перенесение мощей ап. Варфоломея (Нафанаила), ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.

26.08 - мч. Адриана и мц. Наталии.

27.08 - прп. Пимена Великого, прпп. Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.

28.08 - прп. Моисея Мурина, иеромонаха, обретение мощей прп. Иова Почаевского, Собор прпп. отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах.

29.08 - Усекновение главы Иоанна Предтечи, поминовение погибших защитников Украины.

30.08 - свтт. Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, Константинопольских патриархов.

31.08 - Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.

Успенский пост согласно новому календарю начинается на 13 дней раньше - 1 августа и длится две недели.

Православный календарь по старому стилю в августе 2026

Часть православных верующих в Украине продолжает придерживаться юлианского календаря.

Православные праздники августа 2026 по старому стилю:

1.08 - прп. Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

2.08 - прор. Ильи, обретение мощей прмч. Афанасия Берестейского.

3.08 - прпп. Онуфрия Молчаливого и Онисима, затворника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

4.08 - мироносицы равноап. Марии Магдалины.

5.08 - Почаевской иконы Божией Матери.

6.08 - мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, в св. крещении Романа и Давида, прп. Поликарпа, архим. Киево-Печерского.

7.08 - Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.

8.08 - прп. Мойсея Угрина, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, прп. Моисея, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах, свт. Иосифа (Нелюбовича-Тукальского), митр. Киевского, Галицкого и всея Руси.

9.08 - вмч. и целителя Пантелеймона.

10.08 - прп. Иова Угольского.

11.08 - мч. Даниила (Кушнира) Млиевского.

12.08 - апп. от 70-ти: Силы, Силуана, Андроника и других.

13.08 - предпразднство Изнесения древ честного и животворящего Креста Господня, заговенье на Успенский пост.

14.08 - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня (Медовый спас), семи мчч. Маккавеевых, матери их мц. Соломонии (Саломии) и учителя их мч. Елеазара, начало Успенского поста.

15.08 - сщмч. Стефана, папы Римского, и других.

16.08 - прпп. Исаакия, исповедника, Далмата и Фавста.

17.08 - святых семи отроков у Эфесе.

18.08 - мч. Евсигния Антиохийского.

19.08 - Преображение Господне (Яблочный Спас).

20.08 - прпп. Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского, Меркурия Киево-Печерского.

21.08 - свт. Емилиана, епископа Кизического, прп. Григория, иконописца Киево-Печерского.

22.08 - апостола Матфия.

23.08 - свмчч.Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мч. Романа, Римских.

24.08 - мч. архидиакона Евпла, прмчч. Феодора и Василия Киево-Печерских, прп. Феодора, кн. Острожского, Киево-Печерского.

25.08 - мчч. Фотия, Аникиты и многих с ними, сщмч. Александра, епископа Команского.

26.08 - прп. Максима Исповедника.

27.08 - прор. Михея (из 12-ти пророков), перенесение мощей прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского, окончание Успенского поста.

28.08 - Успение Пресвятой Богородицы, иконы Успение Божией Матери Киево-Печерской.

29.08 - Перенесение из Эдесы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа (Ореховый Спас), мч. Диомида врача.

30.08 - прп. Алипия, иконописца Печерского.

31.08 - мчч. Флора и Лавра, икон Божией Матери "Всецарица".

По юлианскому календарю Успенский пост также длится две недели перед праздником Успения. В 2026 году он начинается 14 августа и завершается 27 августа.

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