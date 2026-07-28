В Польше ответили Путину на заявления о территориальных претензиях Варшавы к Украине

Польские власти убеждены, что Кремль хочет спровоцировать противостояние между союзниками.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр отверг заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что западные территории Украины перейдут к Польше, Румынии и Венгрии.

"Мы категорически отвергаем ложные спекуляции Путина о якобы разделе Украины и участии в нем Польши – это циничная попытка спровоцировать противостояние между союзниками", – написал Вевюр.

Он добавил, что Варшава не имела, не имеет и не будет иметь никаких территориальных претензий к Украине.

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"Наша позиция неизменна: мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Российская дезинформация не отвлечет внимание от жестокой агрессии Москвы", – добавил Вевюр.

Что этому предшествовало

Ранее Путин сделал ряд новых заявлений по поводу войны в Украине. В частности, он в очередной раз заявил, что РФ якобы не начинала эту войну, и переложил всю ответственность на других. Также Путин заявил, что РФ якобы "была единственным гарантом территориальной целостности Украины, пока Киев не объявил Москву врагом".

На фоне этого, отметил кремлевский диктатор, западные украинские регионы, которые якобы "Сталин подарил Украине", "рано или поздно" вернутся к Польше, Венгрии и Румынии.

Отметим, что, по данным СМИ, Путин планирует воевать против Украины еще как минимум три года. Такой вывод делается из того, что Кремль оставляет военные расходы приоритетом для российского бюджета на этот срок.

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