Избили до черепно-мозговых травм: за издевательства над сослуживцами задержали двух бойцов 'Скалы'

Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

Двое военнослужащих медицинской роты штурмового полка "Скала" избивали, издевались и незаконно удерживали двух сослуживцев в Кировоградской области. В настоящее время они задержаны.

Как заявили в Государственном бюро расследований (ГБР), фигурантам дела сообщили о подозрении. По данным следствия, в мае двух военнослужащих выписали из больницы из-за нарушения режима и отправили в медицинскую часть подразделения. Там указанные фигуранты дела решили "наказать" их за нарушение дисциплины.

В частности, они избили и заперли пострадавших в хозяйственной постройке, где продолжили издевательства над ними. Один из военнослужащих потерял сознание, в связи с чем его госпитализировали. У него обнаружили перелом носовой кости, черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения.

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Второго пострадавшего, по данным ГБР, фигуранты дела незаконно удерживали еще почти сутки. Впоследствии его также госпитализировали с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и гематомами.

Сообщается, что оба фигуранта задержаны. Им сообщено о подозрении в пытках и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сопровождавшихся избиением и издевательствами над несколькими лицами (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 406 Уголовного кодекса).

Им грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках расследования дела следователи ГБР проверяют другие сообщения о возможных фактах ненадлежащего обращения с военнослужащими в местах дислокации и обучения полка.

По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, фигурантами являются - 30-летний водитель-электрик и 28-летний санитарный инструктор медицинской роты штурмового полка "Скала".

"Подозреваемые нанесли потерпевшим многочисленные удары по голове, туловищу и конечностям, демонстрируя своё физическое превосходство и силу…", – подчеркнули в ведомстве.

Ситуация вокруг полка "Скала"

Напомним, ранее командира 425-го ОШП "Скеля" Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время расследования в полку. Речь шла о том, что в полку работают правоохранители, расследование ведет ГБР.

Это было связано с вероятными системными нарушениями прав военнослужащих в учебных центрах подразделения. Речь шла о 26 небоевых смертях за последние полгода, значительная часть погибших только что поступила в распоряжение полка.

Очевидцы рассказывали о избиениях, жестоком обращении и ненадлежащем оказании медицинской помощи. В командовании "Скалы" настаивали, что 18 из 26 военнослужащих якобы умерли в больницах или по дороге в них из-за болезней или общего тяжелого состояния здоровья.

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