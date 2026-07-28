Никитюк довела до слез Сумскую: актриса сделала эмоциональное заявление

Артистка побывала на съемках шоу.

Актриса и народная артистка Украины Ольга Сумская прокомментировала недавнее заявление ведущей Леси Никитюк о жизни в Украине во время развязанной Россией войны.

"Благодаря профессии я хоть на время могу отвлечься от ужаса вокруг. Работа действительно спасает, позволяет переключиться. Остро почувствовала это, когда прочла слова Леси Никитюк в одном из ее интервью. Они откликнулись мне до слез, ведь это именно то состояние, которое сейчас переживает большинство из нас, и я хорошо знаю, как это. Меня чрезвычайно вдохновляет моя работа, творческие встречи и съемки", - заявила актриса во время съемок нового сезона шоу "Хто зверху?".

Сумская также высказалась и о том, что во время последних российских атак на Киев под особенным ударом был район Лукьяновка, возле которого она живет.

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"Я живу всего в 800 метрах от моей родной Лукьяновки. С этим районом связана и моя студенческая жизнь. Каждый здешний переулок и улица - легендарные и полные воспоминаний. И когда я вижу этих продавщиц, которые на фоне разбомбленного Лукьяновского рынка продолжают торговать, не могу сдержать эмоций. Для меня это просто образец мужества. Они – непокоренные и несгибаемые украинцы. Это все мои знакомые: женщины, у которых я покупаю сырочек, сметанку, помидорчики. Я знаю их всех по имени. Мы дружим уже много лет", - добавила актриса.

Напомним, ранее УНИАН писал, как Леся Никитюк рассказала о том, что помогает ей держаться во время войны в Украине:

"Казалось бы, абсолютный сюр - война, ракеты, жизнь лучшего друга застыла где-то между небом и землей, смерти невинных людей… Но есть основные рычаги, которые держат меня на плаву и не дают мне сломаться. Это моя семья, наш сын и любимая работа. Потому что когда я выхожу на площадку, я работаю, и моя вера в то, что мы вернем себе нормальную жизнь и существование, укрепляются".

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