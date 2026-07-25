Простой домашний способ поможет быстро избавиться от сорняков без химии и лишних затрат.

Многие садоводы борются с сорняками при помощи уксуса, соли или специальных химических средств, однако такие способы не всегда дают желаемый результат и могут навредить соседним растениям. Тем не менее существует простой метод, который практически ничего не стоит и помогает быстро вывести нежелательную растительность.

Ранее мы писали, как отпугнуть муравьев со двора, а о том, как избавиться от сорняков народными средствами, рассказали эксперты портала Express.

Как избавиться от сорняков на огороде - способ за 5 минут

Главная причина, по которой сорняки снова и снова появляются между плитами дорожек, заключается в их жизнестойкой корневой системе. Даже если надземная часть растения погибает, сохранившиеся корни продолжают расти и вскоре выпускают новые побеги.

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Именно поэтому многие народные средства оказываются малоэффективными: они воздействуют только на листья и стебли, не проникая достаточно глубоко в почву.

Гораздо лучше с этой задачей справляется обычный кипяток. Горячая вода легко затекает в щели между плиткой, достигает корней и повреждает их высокой температурой. В результате растение погибает полностью, а вероятность повторного отрастания значительно снижается.

Для такой обработки не потребуется мастерить средство от сорняков своими руками - достаточно просто вскипятить полный чайник воды и осторожно вынести его на улицу.

Работать нужно медленно и внимательно, чтобы не обжечься. Носик чайника лучше держать прямо над сорняками и тонкой струей поливать каждое нежелательное растение, стараясь, чтобы кипяток попал именно в основание, где находится центральный корень.

Как избавиться от сорняков на участке - другие советы

Первые изменения обычно становятся заметны уже через несколько минут: листья начинают увядать и желтеть прямо на глазах. В большинстве случаев к следующему дню сорняки полностью высыхают, становятся коричневыми и легко удаляются обычной метлой или жесткой щеткой.

Если же отдельные растения оказались особенно живучими, процедуру можно повторить через один-два дня.

При этом важно учитывать, что хотя кипяток - хорошее средство от сорняков, он уничтожает любую растительность, на которую попадет. Поэтому использовать его следует только там, где нет декоративных растений или газона, иначе вместе с сорняками можно повредить и полезные посадки.

В итоге зная, как избавиться от сорняков таким методом, вам не нужно будет покупать специальные препараты или беспокоиться о безопасности домашних животных (как в случае с химическими гербицидами). Кроме того, он занимает всего несколько минут и подходит для регулярной обработки любых участков с плиточным покрытием.

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