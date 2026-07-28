Эксперт назвал режим кондиционера, который 'ворует' деньги в жару

Жара может быть изнурительной, но это не повод переплачивать за охлаждение жилья.

Нет ничего приятнее, чем насладиться прохладой от кондиционера в период изнурительной жары – особенно сразу после того, как вы пришли с улицы. Однако, несмотря на всю привлекательность этой технологии, вас может ожидать неприятность в виде огромного счета за электричество.

Издание The Spruce выяснило, какая ошибка при использовании кондиционера может обойтись в кругленькую сумму.

"Самый дорогостоящий режим работы кондиционера – это использование его на самых низких температурах длительное время. Дом не охладится быстрее, а если температура в доме опустится ниже желаемой, то система кондиционирования воздуха будет потреблять лишнюю энергию", – говорит специалист по фильтрации и качеству воздуха в помещениях Энди Фокс.

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Другими словами, вы получите более высокий счет, если резко понизите температуру, а затем оставите кондиционер работать в этом режиме.

Как экономить с кондиционером и сохранить прохладу

Независимо от того, на какую температуру вы установите, есть ещё несколько приёмов, которые помогут вам сохранить прохладу и минимизировать ежемесячные расходы на кондиционирование.

Регулярно меняйте фильтр

Фокс рекомендует менять фильтр системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха не реже одного раза в три месяца для фильтров толщиной 2,5 см и каждые 6–12 месяцев для фильтров толщиной 10 см и более. Если установлен переносной кондиционер, например, мини-сплит-система или оконный кондиционер, также следует регулярно менять или чистить его фильтр для обеспечения более эффективной работы системы.

"Обязательно проводите регулярное техническое обслуживание системы специалистом по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, так как некоторые факторы могут значительно повлиять на эффективность охлаждения", – рекомендует эксперт.

Зашторьте окна

Попадание солнечного света может привести к повышению общей температуры.

"Во всем доме старайтесь закрывать окна с помощью жалюзи и штор в дневное время, а также используйте естественную вентиляцию, открывая окна. Кроме того, продумайте, какие действия приводят к нагреву дома, например, приготовление пищи в духовке, и сведите к минимуму использование освещения и бытовой техники, выделяющей тепло", - рекомендует Фокс.

Используйте переносные кондиционеры или вентиляторы

Если в какой-то комнате дома требуется дополнительное охлаждение, подумайте о приобретении ещё одного кондиционера или вентилятора, чтобы обеспечить комфорт без увеличения счетов за электроэнергию.

"Для охлаждения отдельных комнат более экономичным способом можно использовать оконные или переносные кондиционеры. Также переносные и потолочные вентиляторы можно использовать по всему дому, чтобы в помещениях было прохладнее", - говорит Фокс.

Ранее УНИАН писал, сколько электроэнергии потребляет кондиционер за месяц.

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