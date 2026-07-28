Затонувший корабль с золотом нашли прямо в пустыне: как он там оказался

История экипажа по-прежнему остается загадкой.

В пустыне у южного побережья Намибии во время добычи алмазов рабочие наткнулись на удивительную находку - останки корабля, затонувшего более 500 лет назад, который был наполнен сокровищами.

Как пишет Times оf India, когда рабочие изменяли береговую линию и откачивали воду из района, расположенного недалеко от Атлантического океана, из песка начали появляться фрагменты старого деревянного судна.

Впоследствии его идентифицировали как португальский корабль Bom Jesus. Корабль, затонувший в XVI веке, перевозил ценный груз золота, меди, слоновой кости и тысячи монет.

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Затерянное путешествие эпохи Великих географических открытий

Bom Jesus был португальской карракой, большим парусным судном, предназначенным для дальних океанских путешествий. В 1500-х годах корабли этого типа перевозили товары, припасы и ценные грузы между Европой, Африкой и Азией, поскольку Португалия расширяла свои торговые пути. Эти плавания представляли серьёзную опасность для моряков из-за штормов, трудностей навигации, болезней и опасности потерять корабли далеко от берега.

Известно, что корабль отплыл из Лиссабона 7 марта 1533 года и направлялся в Индию, однако так и не вернулся. Очевидно, корабль попал в шторм где-то у берегов Намибии в тот период. Возможно, бурные воды Атлантического океана вынудили его сесть на мель.

Клад, застывший во времени

Когда археологи начали исследовать затонувший корабль, они обнаружили уникальную коллекцию предметов, связанных с европейской торговлей в эпоху Возрождения.

Среди найденных предметов было более 2000 золотых и серебряных монет. Согласно данным ResearchGate, на борту корабля также находилось огромное количество меди – около 1845 слитков общим весом почти 17 тонн.

На затонувшем корабле также были обнаружены 105 слоновьих бивней. Более поздний анализ показал, что слоновая кость происходила из Западной Африки.

Тайна пропавших моряков

Хотя груз был успешно поднят, история экипажа по-прежнему остается загадкой. На таком судне, как Bom Jesus, мог находиться значительный экипаж, около 200 человек, но ни один из них не был найден погребенным где-либо рядом с обломками.

Существует несколько вариантов того, что с ними случилось. Экипаж мог утонуть во время крушения судна или сумел добраться до суши и некоторое время выживать в пустыне Намиб - одном из самых экстремальных мест на Земле. Однако в отсутствии еды и воды, скорее всего, судьба их была печальной.

Ранее УНИАН писал, что власти Греции объявили о масштабном проекте по защите одного из самых известных пляжей страны – Навайо (Navagio) на острове Закинф. Цель работ – сохранить знаменитый затонувший корабль "Панайотис" (Panagiotis), который постепенно разрушается из-за эрозии побережья и воздействия морских волн.

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