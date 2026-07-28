'Не оставайтесь равнодушными': Туск обратился к Навроцкому после нападений на украинцев

Туск заявил, что нападения на украинцев являются ударом по интересам самой Польши.

Президент Польши Кароль Навроцкий больше не может молчать о вспышке насилия в стране, в результате которой все чаще страдают и граждане Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет RMF24.

Туск отреагировал на недавние случаи избиения украинцев в Польше, включая инцидент во Вроцлаве. Он отметил, что нарушители чувствуют себя безнаказанными.

"Это не случайно, что избивший украинку мужчина хвастался, будто он является защитником границ", - подчеркнул премьер-министр Польши.

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Туск добавил, что Навроцкий обязан вмешаться и отреагировать на деятельность радикальных группировок в Польше.

"Не оставайтесь равнодушными. Мы знаем, что безразличие является корнем преступления. Это идеальная среда для расцвета хулиганства, жестоких преступлений и зла. Мы должны об этом помнить", - сказал премьер-министр Польши.

Также Туск заявил, что нападения на украинцев являются ударом по интересам самой Польши. Он призвал поляков реагировать и немедленно сообщать о подобных случаях насилия.

С чем связано ухудшение отношения поляков к украинским беженцам

Ранее социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в комментарии УНИАН объяснил, почему поляки стали хуже относиться к украинским беженцам. По его словам, это может быть связано с риторикой местных политиков.

Антипович отметил, что любые изменения в общественном мнении часто являются следствием информационных кампаний или заявлений политиков и лидеров общественного мнения. Он напомнил, что последние социологические опросы среди поляков показали, что большинство из них выступают против приема Польшей новых беженцев из Украины.

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