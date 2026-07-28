Сколько стоит арендовать беседку для шашлыков у озера летом – и почему качество может удивить

За четырехзначную сумму можно приобрести качающийся стол и мангал с прорванным дном.

Уже вскоре в Украину вернется жаркая погода, и многие киевляне планируют выбраться в свободное время на природу, чтобы пожарить шашлыки. Чтобы не выезжать за пределы города, можно забронировать беседку у озера с мангалом. Однако цена аренды беседки может оказаться слишком высокой, а качество – оставляет желать лучшего.

Так, на озере Радунка в Днепровском районе столицы аренда беседки с мангалом подорожала с 900 до 1500 грн менее чем за год. Такая цена для стандартной компании до 10 человек. При этом стол в беседке может шататься, у мангала частично может отсутствовать дно, что обеспечивает "дополнительную вентиляцию", а само сооружение непременно будет исписано разнообразными выражениями и рисунками – в соответствии с уровнем интеллекта предыдущих гостей. И будьте осторожны со скамейками – сев на них, можно прилипнуть.

Охрана, содержание и эксплуатация внутренних водоемов и земель водного фонда в Киеве – в том числе в прибрежной полосе – относятся к юрисдикции коммунального предприятия "Плесо". В ответ на запрос УНИАН в КП "Плесо" сообщили, что в настоящее время беседки сдаются в аренду субподрядчикам, которые и осуществляют их дальнейшее обслуживание, а также допускают сюда киевлян за деньги.

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"КП "Плесо" проводит открытые аукционы по продаже права на организацию рекреационной деятельности с возможностью размещения временных сооружений (в том числе беседок). По результатам торгов победитель электронного аукциона получает право на размещение соответствующих объектов и оказание услуг в сфере отдыха", – ответили в КП "Плесо".

Характерно, что беседки подорожали почти вдвое после того, как КП "Плесо" обязали проводить торги на электронных аукционах через электронную торговую систему (ЭТС) решением Киевского городского совета № 274/10741, принятого 4 декабря 2025 года.

Почему беседки дорогие и кто отвечает за качество

Сколько сотен гривень взимать с посетителей за аренду беседки – решает субподрядчик.

"Поскольку временные сооружения (беседки) и сопутствующее имущество (мангалы, мебель) принадлежат субъектам хозяйствования – победителям аукционов, формирование стоимости услуг по их аренде для конечного потребителя осуществляется ими самостоятельно на принципах рыночной экономики и свободного ценообразования. Рыночная стоимость формируется с учетом затрат оператора на участие в аукционе, уплату арендной платы за использование территории, затрат на текущее обслуживание и уборку, а также сезонного спроса", – отмечают в КП "Плесо".

Судя по внешнему виду некоторых беседок, основные расходы субподрядчиков уходят именно на арендную плату КП "Плесо" (находящегося в ведении КГГА). За качество мангала и беседки отвечает именно субподрядчик.

"Обязательства по поддержанию надлежащего технического, санитарного и эксплуатационного состояния беседок и прилегающего инвентаря возлагаются на субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность на соответствующей локации. В случае повреждения или уничтожения имущества отдыхающими возмещение убытков и привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется непосредственно хозяйствующим субъектом (оператором) в порядке, установленном действующим законодательством Украины (в частности, через договорные отношения или обращение в правоохранительные органы)", – поясняют в КП "Плесо".

Сколько стоит аренда беседки в Киеве

Коммунальщики, впрочем, обещают привести все беседки к единому общему внешнему виду и сейчас разрабатывают нормативно-правовой акт для утверждения на уровне Киева.

"Все объекты рекреации в пределах балансовых территорий КП "Плесо" будут приведены к единому дизайну и стандарту", – уверяют в компании.

Главное, чтобы после новых изменений, принятых Киевсоветом, стоимость аренды беседок не взлетела ещё выше. Пока что дневные цены на аренду беседки у озера в Киеве следующие:

беседка с мангалом на Трухановом острове, парк "Муромец": 1 500 грн – до 10 человек, 2 000 грн – до 16 человек, 3 000 грн – больше людей;

открытая беседка на Днепровской набережной в Березняках: 2 000 грн с понедельника по четверг, 3 000 грн с пятницы по воскресенье до 10 человек;

закрытая беседка на Днепровской набережной в Березняках: 3 000 грн с пн по чт, 4 000 грн с пт по вс до 15 человек;

большая беседка на Днепровской набережной в Березняках: 4 000 грн с пн по чт, 5 000 грн с пт по вс до 20 человек;

VIP-беседка на Днепровской набережной в Березняках: 4 000 грн – до 10 человек;

беседки с мангалом на Оболонской набережной (ул. Приречная): 1 500 грн – до 10 человек;

беседки с мангалом на озере Радунка: 1 500 грн – до 10 человек;

беседки с мангалом возле пляжа "Молодежный" в Гидропарке: 1 000 грн с пн по чт, 1 500 грн в пт, 2 500 грн в сб и 2 000 грн в вс.

На отдельных локациях можно приобрести уголь по цене 500 грн за 5 кг. Также в аренду предоставляются шампуры – 200 грн за 5 штук и решетки – тоже за 200 грн (цена варьируется в зависимости от места). В то же время более дорогие беседки могут быть оборудованы бытовой техникой, например, электрочайником и микроволновой печью. Здесь шампуры и решетка входят в общую стоимость аренды.

Подорожание жизни в Киеве – последние новости

Гораздо больше, чем стоимость аренды беседок, выросла летом цена на проезд в общественном транспорте столицы – с 8 сразу до 30 гривень за одну поездку. Эксперты подсчитали, что таким образом проездной билет в Киеве стал одним из самых дорогих во всей Европе.

По мнению транспортного аналитика Александра Гречко, повышение стоимости проезда в общественном транспорте было сделано для того, чтобы в маршрутках могли беспрепятственно поднимать тарифы и в дальнейшем переманивать пассажиров.

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