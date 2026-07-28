В Китае создали революционный сплав, который выдерживает экстремально высокую температуру

Современные технологии требуют материалов, способных выдерживать высокую температуру.

Китайские ученые совершили прорыв, который может изменить будущее аэрокосмической отрасли и передовой инженерии. Они разработали новый металлический сплав, способный сохранять прочность при температурах до 2400°C.

Издание Interesting engineering пишет, что эта инновация решает одну из самых сложных задач в материаловедении – создание металлов, которые сохраняют структурную стабильность при экстремально высокой температуре и выдерживает большие механические нагрузки.

Исследование, проводимое под руководством команды из Сианьского университета Цзяотун, сосредоточено на специально разработанном сплаве на основе тантала. Тантал уже известен своей исключительно высокой температурой плавления – почти 3000°C, что делает его одним из самых жаропрочных металлов. Однако даже сплавы тантала теряют прочность при очень высоких температурах. Китайские исследователи утверждают, что преодолели это ограничение, разработав сплав с оптимизированной внутренней микроструктурой, который сопротивляется деформации даже в экстремальных термических условиях.

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Современные технологии, такие как гиперзвуковые самолеты, многоразовые космические аппараты, передовые ракетные двигатели и ядерные реакторы нового поколения, требуют материалов, способных выдерживать огромные температуры без потери прочности. Обычные высокопрочные сплавы, в том числе суперсплавы на основе никеля, широко используемые в реактивных двигателях, теряют механическую прочность при приближении температуры к 2000°C. Новый же сплав сохраняет способность выдерживать большие нагрузки при температурах до 2400°C.

Хотя лабораторные результаты обнадеживают, для внедрения в промышленность потребуются дополнительные испытания. Учёные должны доказать, что производство сплава экономически оправдано, что он выдерживает многократные циклы нагрева и охлаждения, устойчив к окислению и коррозии и надёжен в течение длительного срока службы.

Кроме того, тантал – дорогостоящий металл, а это означает, что его широкомасштабное промышленное использование будет зависеть от того, удастся ли снизить производственные затраты без ущерба для эксплуатационных характеристик.

В случае успешного внедрения в промышленность новый сплав может расширить границы инженерного проектирования, позволяя машинам и транспортным средствам работать в условиях, которые ранее считались слишком экстремальными.

Ранее УНИАН писал, какие металлы самые прочные в мире.

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