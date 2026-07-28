Будущее водохранилище должно было скрыть это навсегда: археологи потрясены находкой в Анголе

Учёные выявили 117 скоплений каменных сооружений, в том числе курганы.

На реке Куанза в Анголе (Африка) строится крупная гидроэлектростанция. После завершения строительства "Какуло Кабаса" станет крупнейшей гидроэлектростанцией в стране по мощности. Как пишет interia geekweek, во время работ на участке, отведенном под строительство плотины и создание водохранилища, археологи сделали уникальное открытие.

Ученые обнаружили на территории объекта самые древние каменные сооружения, которые когда-либо находили в центральной Анголе, а именно каменные платформы и фрагменты стен.

Также там обнаружили курганы и самые древние захоронения во всей стране, а также место кремации, о котором до сих пор не было известно. Такой уникальный ландшафт должен был вскоре исчезнуть под водой из-за строительства плотины и создания водохранилища, поэтому исследователям пришлось торопиться.

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"Ученые идентифицировали 117 скоплений каменных сооружений, в том числе курганы. Радиоуглеродное датирование показало, что часть захоронений относится к началу XV века, то есть к временам до прибытия португальцев в Анголу. Таким образом, это открытие ставит под сомнение существующие представления о местной архитектуре, которую ранее датировали не позднее XVI века", - говорится в материале.

Культура Какуло-Кабаса

В некоторых курганах сохранились человеческие останки, что свидетельствует о обширном погребальном ландшафте. Часть умерших похоронили на боку, а часть - в сидячем положении с подтянутыми коленями, что в Анголе ассоциируется с элитой.

"Однако ученых удивило отсутствие ценных погребальных даров - вместо них были найдены, в частности, жернова, керамика и обломки железа. По мнению исследователей, это может свидетельствовать о более сложном значении этих захоронений и указывать на то, что важную социальную или ритуальную роль играли также женщины", - отмечается в публикации.

Также самой необычной находкой оказались остатки разбитой и сожженной урны с кремированными фрагментами черепа и зубов. По словам ученых, такая находка не имеет аналогов в современной археологии Анголы.

Ученые предположили, что в интерпретации его функции могут помочь иллюстрации XVII века миссионера Антонио Кавацци, на которых подобные сосуды появляются во время церемоний, таких как присяга на верность или принесение жертв.

"Эти находки подтверждают предположения историков о том, что эти территории были густонаселенными еще до прихода европейцев. Исследования "способствуют формированию новых археологических представлений о культурном многообразии юго-центральной Африки до колониального периода", раскрывая в значительной степени недокументированную историю Анголы", - подытожило издание.

Хотя водохранилище затопит часть этого ценного археологического памятника, исследователи уже обнаружили новые каменные сооружения за пределами зоны затопления. По словам археологов, это дает возможность продолжить раскопки и глубже изучить историю региона.

Другие находки ученых

Как писал УНИАН, ранее ученые обнаружили в центре Сахары загадочный каменный круг возрастом 7000 лет. Среди находок также были каменные орудия, керамика, ожерелья, фрагменты украшенной яичной скорлупы, кости животных и остатки сожженных растений.

Также сообщалось, что мужчина наткнулся на золотые браслеты, которые привели археологов к 1000-летнему кладу викингов. После этого археологи обыскали прилегающую территорию с помощью металлоискателей и нашли еще четыре браслета.

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