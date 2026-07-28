Известный артист-воин рассказал, как попал в ВСУ в начале войны

Коля также рассказал, когда состоялось его первое дежурство.

Известный украинский музыкант, ведущий и основатель "Культурного десанта" Коля Серга рассказал, как попал в ВСУ.

Артист-воин подчеркнул, что никогда не ассоциировал себя с украинской культурой. Коля работал как в украинских телепроектах, так и в российском Comedy-club. Некоторое время находился в Москве. Однако его жизнь и позиция изменились 24 февраля 2022 года.

"В 5 утра мне позвонила моя тетя. Я спал всего два часа. Поскольку я был в Одессе, понимал, что так быстро до Одессы точно не доберутся. И я лег спать и проснулся уже где-то в 9. Начал смотреть, что происходит. И 25 февраля вечером приехал на военный объект, проехав прямо мимо военкомата, где на месте подписал документы, получил оружие, форму и уже 25 февраля в 11 вечера у меня было первое дежурство", – вспомнил Серга в интервью "Суспільне Документалістика".

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К слову, сейчас Коля имеет звание старшего лейтенанта Вооружённых сил Украины. Он также является руководителем "Культурного десанта", который занимается психологической поддержкой фронта.

Напомним, ранее Коля Серга ответил, при каком условии Олег Винник и Потап смогут вернуться в Украину.

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