Свет подорожает: регулятор повысил тариф 'Укрэнерго' на четверть

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии изменятся с 1 августа.

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тарифы "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 25%. Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 28 июля.

"Тариф на услуги по передаче электроэнергии с 1 августа 2026 года составляет: для пользователей системы (кроме предприятий "зеленой" электрометаллургии) – 928,45 грн/МВт*ч (здесь и далее без НДС), для предприятий "зеленой" электрометаллургии – 563,26 грн/МВт·ч", – говорится в проекте постановления.

Кроме того, тарифная составляющая на выполнение специальных обязательств по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии составит 365,19 грн/МВт·ч.

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Следует отметить, что изменение тарифов не повлияет на стоимость электроэнергии для населения, ведь стоимость киловатта для бытовых потребителей регулируется решениями правительства.

Тарифы на электроэнергию в Украине – последние новости

В декабре НКРЭКП повысила тарифы "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2026 году на 7,2% до 713,68 грн/МВт-ч. Указанный тариф действовал до 31 марта 2026 года, далее передача электроэнергии должна была подорожать до 742,91 грн/МВт-ч.

В мае НКРЭКП предложила повысить тарифы НЭК "Укрэнерго" с 1 июля текущего года. Тариф на передачу электроэнергии предлагалось повысить на 21,62% и установить на уровне 903,53 грн/МВт⋅ч.

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