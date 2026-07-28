Появились первые отзывы о фильме 'Человек-паук' с Холландом

Лента выйдет в украинский прокат 30 июля 2026 года.

Уже в ближайшие дни состоится долгожданная премьера фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" (Spider-Man: Brand New Day) от кинокомпании Marvel Entertainment. Это уже четвертая картина актера Тома Холланда в этом образе. И пока украинские зрители еще не успели оценить новые приключения любимого супергероя, критики уже начали делиться первыми впечатлениями от просмотра.

Как пишет издание Variety, ленту уже представили кинопрессе. В частности, корреспондент Эрик Дэвис поделился своей рецензией и отметил, что эта часть более глубокая, продуманная и зрелищная, чем предыдущая трилогия.

"Эта зрелость выходит за рамки сюжета и затрагивает экшен, ведь Креттон создал одни из моих любимых боевых сцен с Человеком-пауком. Отчасти детективная история, отчасти психологический триллер, отчасти комедия о дружбе (шутки о Человеке-пауке и Карателе очень смешные). Её обязательно нужно посмотреть", – написал он.

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Телеведущий и журналист Брендон Поп поддержал коллегу. Он подчеркнул, что это один из лучших фильмов с участием Тома.

"Это, пожалуй, лучший фильм Marvel, который я когда-либо смотрел. Это что-то настолько душевное и захватывающее одновременно", – подчеркнул он.

Кинокритик Питер Гауэлл также был в восторге от новой работы актера и так отозвался о его персонаже:

"Том Холланд наконец-то точно передает сарказм, тревогу и любовные трудности. Этот фильм преодолевает эмоциональные мины, оставленные после "Человека-паука: Нет пути домой" пять лет назад".

Фильм "Человек-паук: Совершенно новый день" – что важно знать

Питер Паркер продолжает помогать городу как Человек-паук, а также тайком следит за жизнью своих близких. Но однажды его сверхъестественные способности начинают давать сбой. Он обращается за помощью к доктору Брюсу Беннеру, который отмечает, что его тело мутирует, как в жизненном цикле пауков. Такое состояние может быть для него опасным, но и подарить новую силу.

Главные роли, кроме Тома Холланда, сыграли Зендея, Джейкоб Баталон, Марк Руффало и Джон Бернтал. Режиссером киноновинки стал Дестин Дэниел Креттон.

Напомним, ранее УНИАН писал о первых отзывах критиков на фильм Нолана "Одиссея".

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