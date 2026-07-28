Избиение украинцев в Польше: в прокуратуре рассказали, сколько 'светит' задержанным

Что касается третьего участника преступления, то он пока не задержан, но полиция ведет работу по этому делу.

Задержанным за избиение украинской пары в польском городе Вроцлав грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры во Вроцлаве Якуб Длубач, пишет Укринформ.

Отмечается, что двое задержанных будут допрошены в районной прокуратуре Вроцлав-Пше Поле и им будет предъявлено обвинение.

"Прокурор примет решение о дальнейших действиях по этому делу… Им грозит до пяти лет лишения свободы", - сказал Длубач.

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Он сообщил, что злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений по статьям 158 (избиение) и 119 (насилие на почве национальной нетерпимости) Уголовного кодекса Польши. Обе статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Что касается третьего участника преступления, то он пока не задержан, но полиция работает над этим.

Избиение супругов в Польше - что известно

Как сообщал УНИАН, в польском Вроцлаве на улице неизвестные избили граждан Украины. Украинские дипломаты призвали компетентные органы Польши разобраться в ситуации.

Так, в соцсетях появилось видео избиения украинской пары тремя поляками. На видео видно, как мужчины сначала подошли к украинцам, а затем окружили и начали кулаками избивать украинца. Женщина пыталась помешать драке, но тоже попала под удары. Сначала она получила удар по лицу, когда один из поляков отмахнулся рукой. Она продолжала пытаться остановить избиение украинца, но ее ударили прямо в лицо. Украинца повалили на землю и продолжали избивать уже лежащего, в том числе ногами по голове и лицу.

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