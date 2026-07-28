Почему Пономарев и Дзидзьо больше не выступают вместе: Горбунов назвал причину

Известно, что артисты дружат.

Украинские артисты Александр Пономарев и Михаил Хома (сценический псевдоним - Дзидзьо), которые также являются довольно близкими друзьями, уже некоторое время не выступают вместе. Шоумен и ведущий Юрий Горбунов, который поддерживает связь с артистами, приоткрыл завесу тайны и рассказал о причине их творческой паузы.

"Мы с Сашей и Мишей почти три года без перерыва ездили по Украине. Объехали ее вдоль и поперек, в некоторых городах побывали даже по два-три раза. Но у каждого есть еще и своя творческая история, свои сольные проекты", - заявил он, передает Oboz.ua.

Вместе с тем, как добавил Горбунов, это не означает, что их трио перестало работать вместе.

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"Мы по-прежнему проводим благотворительные вечера, собираем средства для военных. Осенью ещё будет несколько совместных благотворительных мероприятий, - сказал ведущий. - Просто теперь это уже не крупные концертные туры, а немного другой формат. У меня скоро начинается новый сезон "Голоса страны", у Саши – свой тур, у Миши – свой. У каждого очень плотный график. Но точно знаю, что наш совместный проект будет жить и дальше".

Говоря же о том, как сложилось их трио, Горбунов рассказал, что с Хомой они – соседи, а с Пономаревым – дружат много лет:

"Но именно как творческое трио мы сформировались после одной встречи в Хмельницком. Нас пригласили на благотворительный концерт для пограничников… Именно тогда и начались совместные поездки по воинским частям. Потом Саша написал песню "На земле, в воздухе и на море", которую мы исполняем втроем. Сняли клип. И как-то все органично сложилось".

Напомним, ранее УНИАН писал, как Дзидзьо подогрел слухи о новом романе после развода.

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