Ракета будет лететь 4-5 минут: эксперт объяснил последствия удара Ирана по Украине

По его мнению, такие угрозы – это предупреждение, ведь вести войну на два фронта сложно даже для Ирана.

Иранские межконтинентальные баллистические ракеты, такие как Ghadr, Emad, Sejjil и Khorramshahr, теоретически могут достичь территории нашей страны, но вероятность удара – маловероятна. Об этом в комментарии УНИАН заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Так, украинские мониторинговые каналы заявили, что Иран, вероятно, планирует осуществить запуск трёх баллистических ракет средней дальности по территории Украины.

Насколько вероятен удар Ирана по Украине

"В целом пока мы не раздуваем панику. Я видел эти сообщения, они содержат угрозы, есть даже карта, сколько у них ракет и что они могут долететь до Хельсинки, то есть до Украины тем более долетит. Но на данный момент я скорее расцениваю это как угрозы, чтобы мы ни в коем случае не атаковали суда, идущие из порта Исфахан в российскую Астрахань, с какими бы грузами они ни шли", – сказал эксперт.

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То есть, по его мнению, такие угрозы – это предупреждение, ведь воевать на два фронта сложно даже для Ирана.

"Там, с одной стороны, их подпирает Израиль, очень сильно поддерживают США. Понимаем, что это ничего не дало, но всё равно перспектива второго фронта для Ирана – не очень приятная. Хотя в теории, это же фанатики, они могут его начать. Но в целом арабский мир – это скорее разговоры. Есть такая поговорка: когда трое арабов дерутся, у двоих болят языки. Но полностью отвергать эту угрозу я бы не стал, она действительно существует, но пока не является критической. Если мы продолжим атаковать иранские суда, если мы попытаемся атаковать иранские порты, то действительно может последовать ракетный удар по Украине", – отметил Ступак.

Куда может нанести удар Иран

По его словам, в случае ракетного удара у Ирана нет конкретных целей, городов, по которым можно было бы нанести удар:

"Неважно, просто долететь до Украины, даже куда-нибудь в поле, но показать, что мы смогли, сказать, что это ещё одно предупреждение для Украины. Расстояние настолько большое, что даже если они попадут где-то в поле, например, в Николаевской области, не дай Бог, то для них это будет достижением, показателем их технологий, того, на что они способны".

Сколько времени ракета будет лететь из Ирана в Украину

Также Ступак отметил, что если российский "Искандер" летит в Украину 500 километров где-то полторы-две минуты, то ракеты из Ирана могут пролететь 2000 километров за 4–5 минут.

В то же время он пояснил, что в случае запуска ракет им придется пролететь над территорией Турции или Азербайджана, воздушное пространство которых, как и у Украины, не закрыто.

"Не знаю, не будут ли они перехвачены Турцией. Скорее всего, если бы они полетели, то теоретически через Турцию. Еще есть Азербайджан. Но Турция – страна НАТО. Если через их территорию будут лететь ракеты, я думаю, они по траектории поймут, куда она летит, и вопрос – будут ли они сбивать своим "Петриотом" или пропустят. Решится ли Иран атаковать баллистическими ракетами через территорию Турции, не знаю, насколько они союзники, но не стоит забывать, что у нас нет самолетов в воздушном пространстве, а там огромный трафик, может кого-то задеть, ракеты летят высоко, но всё равно это угроза. Думаю, иранцы будут много раз обдумывать это. То же самое с Азербайджаном – это сосед, какие у них отношения, готовы ли они портить эти отношения, честно говоря, не знаю", – подытожил эксперт.

Иранские угрозы – важные новости

Как сообщал УНИАН, ранее Иран обвинил Украину в нападении на одно из своих судов в Каспийском море. Иран заявил, что в результате атаки произошел взрыв, в результате которого погиб один моряк, а другой получил ранения.

Тегеран считает эту атаку "актом агрессии" и заявил, что будет защищать свои национальные интересы и безопасность, одновременно обвиняя Киев "в стремлении расширить войну" в Украине.

Вместе с тем, как сообщило иранское государственное агентство IRNA, МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране, чтобы выразить протест против того, что в Тегеране называют "враждебным и преступным" нападением.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал новые угрозы Тегерана в связи с инцидентом с их судном и ответил, беспокоит ли его возможность нападения Ирана на Украину.

По его словам, Иран уже давно напал на Украину, поставляя России "Шахеды", технологии их производства и другое вооружение.

Аналитики отмечают, что Иран располагает арсеналом баллистических ракет средней дальности, которые могут достигать территории Украины, и самой опасной из них является "Хоррамшахр". Для таких ракет, как "Ghadr", "Emad" и "Sejjil", дальность полета оценивается в пределах около 2000 км, а самой дальнобойной является "Khorramshahr", которая доказала возможность полета на расстояние около 4000 км.

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