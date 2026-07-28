Астролог объяснила, чего следует ожидать каждому знаку Зодиака от полнолуния 29 июля.

Полнолуние обычно считается временем, когда на поверхность выходит то, что долгое время оставалось скрытым. Своим экспертным взглядом на то, как этот период повлияет на каждый знак зодиака, поделилась астролог Ирина Нижник.

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Овну, по словам астролога, это полнолуние очень ярко покажет сферы, в которых он уже давно перерос свою прежнюю жизнь. Может появиться ощущение, что больше не хочется молчать, подстраиваться или соглашаться на меньшее – на первый план выйдут темы любви, детей, творчества и самореализации.

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Тельцу полнолуние принесет немало эмоций: оно способно раскрыть то, о чем годами старались не вспоминать – давние обиды, семейные истории, вопросы дома или ощущение безопасности. Но, как подчеркнула эксперт, это не для того, чтобы причинить боль, а шанс наконец-то поставить точку там, где она давно назрела.

Льву, по ее мнению, предстоит пережить одно из самых важных полнолуний года – все внимание сейчас сосредоточено именно на нем, и прятаться за старыми ролями больше не получится. Может возникнуть желание изменить внешность, сферу деятельности или даже всю жизнь:

"Вы уже давно стали другим человеком – просто пришло время позволить себе это показать".

Деве этот период откроется не через внешние события, а через внутренний мир: могут всплыть давние страхи, тревоги или даже сны, которые будут пытаться что-то подсказать. Специалистка посоветовала не убегать от собственных эмоций, ведь именно сейчас они способны стать главными проводниками к внутреннему исцелению.

Стрельцу станет тесно там, где он находится сейчас: захочется новых знаний, людей, стран или просто новой жизни. По словам астролога, это очень показательный знак – душа начинает требовать развития, и сдерживать себя из-за страха перемен не стоит.

Козерогу полнолуние покажет, что невозможно контролировать абсолютно все. Могут затронуться темы доверия, близости и внутренней уязвимости, и именно благодаря этому, отметила астролог, удастся построить гораздо более глубокие отношения – как с другими людьми, так и с самим собой.

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Близнецам, как отметила специалистка, стоит готовиться к очень важным разговорам – сейчас можно услышать слова, которые многое изменят, или самому сказать то, о чём долго молчали. Взгляд на свое окружение изменится, и станет понятно, что не всех нужно брать с собой в будущее.

Раку это полнолуние сильно затронет самооценку – впервые может прийти честное осознание того, что человек давно соглашался на меньшее, чем заслуживает, будь то в деньгах, работе или отношениях. Если возникнет внутренний протест, подавлять его, по мнению эксперта, не стоит – именно он способен положить начало новому финансовому и личностному этапу.

Весам этот период покажет истинное лицо окружающих: станет ясно видно, кто искренне радуется успехам, а кто рядом только тогда, когда это выгодно. Астролог уточнила, что не стоит удивляться, если после этого полнолуния захочется сменить круг общения:

"Чтобы в вашу жизнь пришли нужные люди, иногда сначала нужно отпустить тех, кто давно перестал быть вашими".

Водолеям нужно будет обратить внимание на отношения: крепкий союз станет ещё сильнее, а давно накопившиеся недомолвки уже не смогут оставаться в тени. Это полнолуние, по словам астролога, не разрушает – оно лишь убирает иллюзии, а правда, даже если сначала больно поражает, почти всегда освобождает.

Скорпионам этот период покажется переломным моментом в карьере и самореализации – может появиться ощущение, что больше нет готовности жить "вполсилы". Если давно мечталось о собственном проекте, повышении или новом уровне дохода, сейчас внутри может родиться твердое решение.

Рыбам это полнолуние очень честно покажет их отношение к самим себе. Если жизнь была подчинена только работе, заботе о других или бесконечным обязанностям, организм может буквально попросить остановиться – и эти сигналы, по словам эксперта, игнорировать не стоит.

"Иногда самое важное решение – не бежать дальше, а наконец позволить себе отдохнуть. Именно после этого к вам могут прийти новые силы, новые идеи и новые возможности".

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