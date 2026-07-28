Россия увеличила производство ракет Х-101: сколько их выпускают ежемесячно, - ГУР

Врагу это удалось благодаря расширению мощностей ключевых предприятий и перераспределению средств.

В этом году Россия нарастила производство ракет Х-101 благодаря расширению мощностей ключевых предприятий и перераспределению средств. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило УНИАН в ответ на запрос.

По оценке ГУР, на вооружении Вооруженных сил России находится около 120 крылатых ракет воздушного базирования Х-101.

"Стоит отметить, что в 2026 году Россия нарастила производство этих ракет до более чем 850 единиц, производя до 70 ракет ежемесячно. Темпы выросли благодаря расширению мощностей ключевых предприятий и перераспределению средств: РФ сократила выпуск менее эффективного вооружения", – пояснили в разведке.

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Совершенствование ракет

Также известно, что с 2022 года противник постоянно совершенствует конструкцию и техническое оснащение ракеты Х-101. В частности, её оснащают дополнительной кассетной или фугасной боевой частью, модернизированной станцией радиоэлектронных помех и системой запуска тепловых и дипольных ловушек.

"Это затрудняет перехват таких ракет и вынуждает Силы обороны Украины постоянно совершенствовать тактику противодействия им, а также применять более дорогостоящие зенитные и авиационные управляемые ракеты", – отметили в ГУР.

Компоненты иностранного происхождения

Кроме того, в ГУР отметили, что для производства крылатых ракет воздушного базирования Х-101 Россия использует электронную компонентную базу и сырье иностранного происхождения. В частности, речь идет о компонентах из США, Китая, Великобритании и Японии.

Ключевыми предприятиями военно-промышленного комплекса России, задействованными в производстве ракет Х-101, являются АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка" в Дубне Московской области, АО "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения им. В. В. Бахирева" в Дзержинске Нижегородской области, АО "Научно-исследовательский технологический институт им. П. И. Снегирева" в Балашисе Московской области и АО "Радиоприбор" в Казани.

Россия изменила тактику ударов

Как сообщалось ранее, военный эксперт Иван Тимочко заявил, что Россия всё чаще наносит удары днём, чтобы одновременно парализовать работу городов, экономику, а также нанести больший ущерб гражданскому населению.

По его словам, россияне сознательно рассчитывают на более сильный психологический эффект и большее количество пострадавших. Тимочко добавил, что это общая стратегия геноцида украинского населения.

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