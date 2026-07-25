Этот метод не только предотвратит прилипание пищи, а также сохранит сковороду чистой.

Никому не нравится, когда при жарке еда прилипает, однако не у всех есть антипригарные сковороды. А даже если такая посуда в наличии, со временем она все равно изнашивается. Но не спешите выбрасывать старую утварь и идти в магазин за новой.

Опытные кулинары придумали два способа, как сделать сковороду антипригарной. Один из них потребует нескольких часов, зато действует долгое время. Второй метод одноразовый, но на его реализацию понадобится всего 5 минут. Оба работают так хорошо, что пища больше никогда не будет прилипать.

Как сделать так, чтобы сковорода не прилипала

Если покрытие утвари износилось, его можно восстановить самостоятельно. Первый способ, как сделать антипригарный слой на сковороде, работает с чугунной, алюминиевой и стальной посудой без пластиковых элементов. Главное, чтобы её можно было ставить в духовку, ведь именно это мы будем делать.

Видео дня

Перед тем, как сделать антипригарное покрытие на алюминиевой сковороде, промойте её и высушите. Затем нанесите тонкий слой рафинированного подсолнечного масла и распределите по всей поверхности кисточкой. Поставьте утварь в духовку. Нагрейте до 200° и закаливайте 1 час. Затем выключите духовку, но оставьте внутри сковороду ещё на 3-4 часа, пока полностью не остынет.

После такой обработки посуда должна получить антипригарный слой. Если сковорода очень старая, процедуру можно повторить пару раз. При уходе за такой утварью не используйте жесткие губки и не мойте ее в посудомойке.

Второй метод, как сделать антипригарный слой на сковороде, займет всего 5 минут. Он одноразовый, поэтому его придется повторять перед каждым приготовлением. Зато подходит для абсолютно любой сковороды.

Для его реализации вам понадобятся подсолнечное масло и пергамент для выпечки. Бумага обязательно должна иметь силиконовое покрытие - ищите такую надпись на упаковке. Последнее условие: готовить блюда таким образом можно только на маленьком или среднем огне, чтобы пергамент не воспламенился.

Из пергамента вырежьте круг по диаметру сковороды. Края бумаги не должны свисать с посуды, иначе могут загореться. Налейте на поверхность утвари ложку масла и сверху положите пергамент. Слегка нагрейте посуду и переверните лист, чтобы он пропитался жиром с обеих сторон.

После этого сковородка готова - на ней можно жарить как обычно. Выложите на пергамент продукт и готовьте на несильном огне. Метод идеально подходит для мяса, котлет, отбивных, сырников, яичницы, рыбы. Благодаря слою пергамента они не будут прилипать. Ещё один приятный бонус - сковорода после жарки останется чистой.

Способ с пергаментом не подходит для приготовления блюд из теста, например, оладий и блинов. Их лучше жарить на обычной антипригарной посуде.

Вас также могут заинтересовать новости: