Вышел украинский трейлер исторического экшена 'Восставший' с Эндрю Гарфилдом (видео)

В украинский прокат фильм выйдет осенью этого года.

Вышел украинский трейлер эпического исторического экшена "Восставший" (The Uprising).

Картина, основанная на реальных событиях Английского крестьянского восстания 1381 года, предлагает новый взгляд на историю, которую некоторые исследователи связывают с зарождением легенды о Робине Гуде.

События фильма разворачиваются в Англии XIV века, которую опустошила пандемия чумы, известная как Черная смерть. На фоне голода, страха и непосильных налогов обычный крестьянин становится неожиданным лидером народного восстания против жестокой власти короля Ричарда II. Ему предстоит сплотить вокруг себя армию простых людей, чтобы бросить вызов короне.

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Главную роль лидера восстания Уота Тайлера исполнил двукратный номинант на премию "Оскар" и обладатель "Золотого глобуса" за роль в фильме "Тик-так, бум!" Эндрю Гарфилд, более известный широкой публике по роли Питера Паркера в фильме "Новый Человек-паук". Для актера это одна из самых масштабных и физически сложных ролей последних лет.

Вместе с ним в картине снялись Джейми Белл ("Билли Эллиот", "Нимфоманка", "Рокетмен", сериал "Получеловек"), Стивен Диллейн ("Темные времена", сериалы "Корона", "Игра престолов"), Том Холландер ("Гордость и предубеждение", "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца", сериал "Белый лотос"), Космо Джарвис ("Боевые действия", сериалы "Острые козырьки", "Сегун"), Томасин Маккензи ("Кролик Джоджо", "Прошлой ночью в Сохо", "Время", "Власть пса"), Джонни Ли Миллер ("На игле", "Хакеры", сериал "Элементарно"), Кэтрин Уотерстон ("Врожденный порок", "Стив Джобс", "Фантастические твари и где их искать", "Чужой: Завет", "Вавилон") и Вуди Норман ("Паутина", "Последнее путешествие "Деметры", "Электрический штат", сериалы "Полдарк", "Война миров").

Режиссером и сценаристом "Восставшего" стал Пол Гринграсс – автор "Капитана Филлипса", "Потерянного рейса" и нескольких фильмов франшизы о Джейсоне Борне.

Работа над проектом началась еще в 2022 году. Сам Гринграсс признается, что идея фильма возникла во время пандемии, когда он искал сюжет, способный найти отклик у современной аудитории.

"Меня больше всего заинтересовала универсальность этой истории. Это был один из первых моментов, когда в центре оказались не короли, королевы или власть имущие, а обычные люди – их стремления, мечты и надежды", – рассказал режиссер.

За производство фильма отвечает Blumhouse Productions – одна из самых успешных жанровых студий современного Голливуда, подарившая зрителям "Астрал", "М3ГАН", "Обсессию" и десятки других кассовых хитов. Для студии, которую в первую очередь ассоциируют с культовыми хоррорами, "Восставший" стал одним из первых масштабных исторических проектов за последние годы.

Основные съемки фильма проходили в Германии – на студии Penzing Studios, а также в Баварии и Нюрнберге. Для масштабных батальных сцен создатели привлекли тысячи статистов.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Green Light Films, в украинский прокат фильм выйдет осенью этого года, однако точная дата релиза станет известна позже (но в американский прокат фильм выйдет уже 11 сентября 2026 года).

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