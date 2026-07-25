Чтобы не согрешить в пост, запомните правила питания и поведения в этот период.

В середине августа православных верующих наступает большой праздник Успение Пресвятой Богородицы. За две недели до этого события начинается Успенский пост, введенный для очищения тела и духа верующих. В этот период христиане не только воздерживаются от мясной пищи, но также стараются не грешить и больше думать о своей духовной жизни.

Когда начинается Успенский пост и когда заканчивается

Успенский пост длится 14 дней и имеет второе название Спасовка, поскольку на его период выпадают Яблочный Спас и Медовый Спас. Даты этого периода фиксированные, их легко запомнить. Его началом по новому календарю является 1 августа, а день, когда заканчивается Успенский пост, это 14 августа включительно. 15 числа все ограничения снимаются.

В староцерковном календаре, от которого ПЦУ отказалась в 2023 году, все даты переносятся на 13 дней. То есть начинается Успенский пост по старому стилю 14 августа, а заканчивается 27 августа.

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Пост не зря привязан к Успению Богородицы, ведь сама Мария усиленно постилась и молилась перед смертью. Поэтому верующие также следуют ее примеру.

Питание в Успенский пост - что можно есть и что нельзя

На Спасовку действуют точно такие же правила, как и в другие посты. Тем не менее Успенский во многом считается легче прочих. Он довольно короткий и выпадает на очень урожайный период. Изобилие свежих овощей и фруктов позволяет разнообразить меню. Поэтому это хорошая возможность присоединиться к духовным обычаям тем, кто ещё никогда не постился.

Каждый верующий знает, что нельзя есть в Успенский пост любые добытые из животных продукты. Под запретом мясная, яичная и молочная пища. Если выпечка содержит яйца или молоко, то она также исключается из рациона.

В течение поста верующие готовят постные вариации уже привычных блюд, чтобы легче адаптироваться к изменениям рациона. Без ограничений разрешается есть любые овощи, орехи, фрукты, крупы, мёд, семена, грибы. Именно из растительных продуктов составляется постное меню.

Напомним, что по части ограничений в еде пост могут не держать дети, пожилые люди, беременные и кормящие мамы, а также люди, которым это запрещено по состоянию здоровья. Ещё исключение делается для верующих с физически тяжелой работой - военных, спасателей, пожарных и т.д.

Чего нельзя делать в Успенский пост

Важно понимать, что пост - это не наказание, а духовное упражнение. Верующие добровольно отказываются от действий, которые ограничивают плоть, и учатся прислушиваться к духовным потребностям. Поэтому в этот период стоит воздерживаться от действий, которые отдаляют нас от Бога.

Во время поста рекомендуется отказаться от шумных вечеринок и "пустых" развлечений, не участвовать в конфликтах и не поддаваться вредным привычкам. Не стоит гневаться, судить других людей, таить обиды, обсуждать сплетни: все это развращает душу. Главное - доказать самому себе, что вы руководите своим телом, а не оно вами.

На период, сколько длится Успенский пост, мужу и жене рекомендуется воздерживаться от телесной близости. Также в эти две недели не проводятся свадьбы и церковные венчания влюбленных. Однако на практике священники часто идут на уступки семьям военных. Если у защитника отпуск выпал тогда же, когда Успенский пост, то его все равно обвенчают с женой.

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