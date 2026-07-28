Нацбанк ослабил гривню к доллару: официальный курс валют на 29 июля

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,07 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 29 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,93 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня осталась на прежнем уровне: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,07 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,96/44,99 грн/долл., а к евро – 51,10/51,12 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 28 июля вырос на 1 копейку и составил 45,09 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,63 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 3 копейки и составил 51,42 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,82 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 6 копеек и составил 45,05 гривни за доллар, а курс евро снизился на 10 копеек и составил 51,40 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

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