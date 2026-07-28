Почему LG перестала делать смартфоны: что погубило конкурента Samsung и Apple

Корейский бренд когда-то входил в число крупнейших производителей смартфонов и регулярно удивлял рынок смелыми идеями.

Еще казалось бы совсем недавно LG считалась одним из самых известных производителей смартфонов и регулярно удивляла рынок смелыми идеями. Однако в 2021 году корейский бренд окончательно отказался от мобильного бизнеса. Решение стало результатом многолетних финансовых проблем и усиливающейся конкуренции, пишет BGR.

За свою историю LG выпустила немало знаковых устройств. Так, модель LG Prada, представленная в 2006 году, стала первым смартфоном с емкостным сенсорным экраном – она появилась даже раньше первого iPhone. В то время большинство конкурентов использовали резистивные дисплеи или вовсе обходились без сенсорного управления.

Еще одним большим успехом компании стал LG G3, продажи которого превысили 10 миллионов экземпляров по всему миру. Это устройство остается самым успешным смартфоном LG за всю историю бренда.

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Несмотря на отдельные удачные модели, позиции производителя постепенно слабели. Если в Северной Америке LG удерживала более 10% рынка и была третьим крупнейшим брендом смартфонов, то на мировом рынке к 2020 году ее доля сократилась до 2%, а сама компания опустилась на девятое место.

По данным Counterpoint Research, в 4-ом квартале 2020 года LG поставила всего 7,6 млн смартфонов. Для сравнения, Apple за тот же период продала 81,9 млн устройств, Samsung – 62,5 млн, а Xiaomi – около 43 млн.

Падение продаж привело к серьезным финансовым проблемам. К моменту ухода с рынка мобильное подразделение LG оставалось убыточным почти шесть лет подряд, накопив около 4,5 млрд долларов убытков.

Как LG проиграла Apple и китайским брендам

Дополнительное давление создавала жесткая конкуренция. В премиальном сегменте LG не удалось соперничать с Apple и Samsung, а в бюджетном и среднебюджетном классах рынок стремительно захватывали китайские бренды – Xiaomi, Oppo и Vivo, предлагавшие более привлекательные устройства за свои деньги.

При этом смартфоны приносили лишь около 7% общей выручки LG, поэтому корпорация решила отказаться от убыточного направления. По сообщениям СМИ, производитель пытался продать часть мобильного бизнеса вьетнамскому конгломерату Vingroup, но сделка так и не состоялась.

В апреле 2021 года LG объявила о закрытии мобильного подразделения, а в июне 2025-го прекратила поддержку всех ранее выпущенных смартфонов. В компании заявляли, что сосредоточат ресурсы на более перспективных направлениях: компонентах для электромобилей, устройствах умного дома, робототехнике, искусственном интеллекте и корпоративных решениях.

Как показало время, стратегия себя оправдала. К 2026 году подразделение LG по выпуску автомобильных компонентов сформировало портфель заказов на 90–100 трлн корейских вон (около $75 млрд), а B2B-направление уже обеспечивает 36% общей выручки компании. Таким образом, уход с рынка смартфонов позволил LG сосредоточиться на более прибыльных и быстрорастущих сферах бизнеса.

По оценке аналитиков, к концу 2026 года многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные производители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

В свою очередь OnePlus подтвердила, что больше не будет выпускать новые смартфоны в США и Европе, а дальнейшая стратегия бренда будет сосредоточена на Китае.

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