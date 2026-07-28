Эти знаки Зодиака откроют новую главу жизни: кого ждет перелом судьбы

В списке есть представители знака Овен.

С 28 июля 2026 года три знака Зодиака начнут новую глав своей жизни, ощутив возвращение надежды, которой им так не хватало в последнее время. Несмотря на то что многие воспринимают надежду как хрупкое чувство, именно во время прямого движения Хирона она становится источником внутренней силы и помогает справиться с пережитыми трудностями, пишет YourTango.

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Сейчас наступает период, когда особенно легко поддаться тревоге и ощущению безысходности. Но представители этих знаков выбирают другой путь. Они больше не хотят оставаться во власти негативных мыслей и постепенно возвращают веру в себя. Надежда помогает им вновь увидеть возможности там, где раньше были только сомнения. Для них начинается новый этап.

Овен

Во время прямого движения Хирона вы сможете иначе взглянуть на недавние события, Овен. Возможно, какие-то новости или слова окружающих вас задели сильнее, чем хотелось бы, и вы пытались не думать об этом. Но теперь приходит понимание: прошлое не должно управлять вашим настоящим. Самое важное – вы способны восстановиться и двигаться дальше.

Вы уже сталкивались с ситуациями, которые казались слишком тяжелыми, но каждый раз находили силы подняться. И сейчас история повторяется. Вы не позволите чужой резкости, критике или неприятным словам разрушить вашу уверенность.

Даже если обстоятельства проверяют вас на прочность, ваша вера в себя остается стабильной. Вы знаете собственную ценность и смотрите в будущее с оптимизмом. Во вторник, под влиянием прямого движения Хирона, вы становитесь примером стойкости и настоящим символом надежды.

Рак

Рак, вы хорошо помните период, когда вам казалось, что надежды больше нет. Тогда вы могли сомневаться в себе и думать, что сложные обстоятельства никогда не изменятся. Но теперь вы понимаете главное: ни один трудный этап не длится вечно.

Вы больше не хотите возвращаться к состоянию, когда страхи и разочарования берут верх. Вы уже прошли через подобный опыт и сделали выводы. Во вторник прямое движение Хирона поможет вам отпустить старые переживания и вновь почувствовать внутреннюю опору.

Когда вы освобождаетесь от прошлого, вы становитесь намного сильнее. Этот день может стать началом нового периода, наполненного верой в лучшее. Вы снова открываете для себя надежду и готовы сохранить это ощущение как можно дольше.

Водолей

Водолей, вы редко позволяете себе полностью погружаться в чувство безнадежности. Даже когда жизнь преподносит неприятные сюрпризы, вы стараетесь сами решать, насколько сильно они смогут на вас повлиять. Чаще всего вы выбираете не сдаваться – и именно это помогает вам проходить через сложные моменты.

Ваш опыт показывает: какими бы тяжелыми ни были обстоятельства, со временем вы находите выход. Вы понимаете, что постоянные размышления о проблемах только усиливают их, поэтому предпочитаете искать новые возможности.

Во время прямого движения Хирона вы почувствуете, что наконец выходите из периода, который оказался более затяжным, чем ожидалось. Внутри появляется спокойная уверенность и ощущение перемен. Надежда возвращается в вашу жизнь, и теперь вы не готовы от нее отказываться.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака никогда не сдаются.

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