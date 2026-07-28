Возвращение Потапа и Насти Каменских обернулось скандалом: украинцы не сдержали эмоций

Дуэт спел на русском языке, не упомянул Украину и оказался под шквалом критики после концерта в Латвии.

Выехавшие из Украины во время войны скандальные артисты Потап и Настя Каменских нарвались на резкую критику в сети после выступления на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. Это было их первое появление на сцене после воссоединения дуэта.

В большей мере поведение Потапа и Насти вызвало неоднозначную реакцию, так как на сцене они пели исключительно на русском языке и на нем же общались со зрителями, при этом ни разу не вспомнив об Украине, где продолжается развязанная Россией война. Вместо этого артисты спускались к публике, в шутку просили деньги на костюмы для концерта в США и публично расхваливали российских исполнителей.

В частности, во время выступления рэпер заметил, что в зале находятся российская певица Алла Пугачева и ее супруг-шоумен Максим Галкин, и щедро осыпал их комплиментами:

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"Алла Борисовна, поздравляю! Как вы выглядите хорошо! Вы все больше становитесь похожи на Кристину Орбакайте. Макс, ты знаешь, ты - краш всего Instagram. 50 лет - мы знаем, как в психологии это называется, а у нас этот возраст у мужчин называется "чумачечая весна".

Все это в целом вызвало волну возмущения среди украинских пользователей Threads:

"Кого эти идиоты представляли? Моск**ей?!", "Какой кошмар! Это сон? Неужели это возможно? Дважды в одну реку не зайдешь...", "Вы меня извините, но, по моему скромному мнению, Потап и Настя после начала войны недостойны называться украинскими певцами", "Кладбище нафталинового кринжа и позорище".

Раскритиковали Потапа и Настю за их насмешки, прозвучавшие в ответ на вопрос о возвращении в Украину и о концерте в Киеве. Артисты ответили с иронией, заявив, что готовы выступить в столице, если проезд в метро снова будет стоить 8 гривень:

"Ой, мы вернемся в Киев, когда в Киеве будет метро по 8 гривен. И будем ездить по станциям метро, ​​сделаем тур. Есть идея у нас – сделать выступление Потапа и Насти на Олимпийском стадионе. Все билеты будут по 8 гривень".

Среди украинских артистов, кто публично раскритиковал фестиваль в Юрмале в целом, - музыкант и военнослужащий Юрко Юрченко. Он назвал мероприятие "шабашем", который продвигает русскоязычную культуру и идею о "дружественных народах".

"Собрали кучу хлама полусоветского, "иноагентов" неприкаянных и других "либеральных"… Главный язык того шабаша по-прежнему русский! Главные гости – принцессы, принцы и королевы тонущего имперского корабля… Путин рукоплещет. Противно. До тошноты", - написал он в Facebook.

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