В Украине может подорожать топливо из-за повышения тарифов 'Укрзализныци', – аналитик

Повышение тарифов "Укрзализныци" на грузовые перевозки может привести к росту стоимости бензина и дизельного топлива в Украине, поскольку увеличит логистические расходы поставщиков. Такое мнение высказал аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко.

По его словам, транспортная составляющая является одним из ключевых элементов цены топлива, поэтому любое увеличение расходов на перевозку неизбежно отражается на конечной стоимости для потребителя.

"Стоимость логистики, безусловно, влияет на стоимость доставки. Если раньше средняя логистическая составляющая составляла около 2–3 гривен за литр, то теперь мы будем приближаться к 4–5 гривен. Нужно посчитать, но очевидно, что она будет выше, чем раньше", – отметил Сиренко.

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По словам эксперта, украинский рынок уже находится под давлением внешних факторов: после обострения ситуации на Ближнем Востоке в Европе вырос спрос на нефтепродукты, прежде всего на дизельное топливо, что привело к существенному увеличению разницы между стоимостью нефти и готового дизеля.

"Нефть уже несколько дней дешевеет, но дизельное топливо не реагирует на это снижение. Это аномальная ситуация. Украина не имеет собственного производства в необходимых объемах, поэтому вынуждена закупать дорогой импортный ресурс", – пояснил Сиренко.

Эксперт также обратил внимание, что подорожание топлива повлияет не только на автомобилистов, но и на себестоимость перевозок, аграрное производство и цены на продукты питания. По его мнению, правительство могло бы смягчить ценовое давление, однако для этого необходимы оперативные решения Кабинета министров.

Ранее в "Укрзализныце" сообщили об инициативе повысить тарифы на отдельные виды грузовых перевозок на 30%. В то же время в Верховной Раде призвали новое правительство доработать приказ о повышении, поскольку он не соответствует требованиям экономической безопасности и принят с нарушениями закона. Участники совещания заявили, что нынешние финансовые проблемы "Укрзализныци" должны решаться за счет государственной поддержки и международного финансирования, а не перекладываться на украинских грузоотправителей.

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