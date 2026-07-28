'Польские' масло и сыр провалили тест на качество: 4 из 5 - подделка, - эксперт

Употребление такого масла и сыров может нанести вред здоровью.

Украинцы потребляют большое количество импортной молочной продукции. Особенно это касается польских сыров, которые вытеснили отечественные и уже занимают большую часть рынка. Однако 4 из 5 видов масла и сыров, маркированных как "польские", не соответствуют необходимым нормам качества и могут быть вредными, заявил директор Союза потребителей Украины Максим Несмянов в рамках своей проверки продуктов на YouTube.

Молочные продукты польского происхождения – масло и сыры – проверяли на жирно-молочный состав, чтобы выяснить, содержат ли они немолочные жиры. Продукты из молока не могут содержать заменителей молочного жира, предупреждает Несмянов.

Закупки продукции, которую впоследствии отправляли на лабораторный анализ, проводили на киевском рынке возле метро "Лесная".

Видео дня

Mlekovita Maslo Polskie 82%

Данный продукт стоит 55 грн за 200 г и содержит 89,72% заменителей молочного жира. Эксперт говорит, что "это не масло. Фальсификат, если бы оно было произведено в Украине. Но я думаю, что это – подделка. Не думаю, что поляки нас травят".

Mleczna dolina 82%

Это масло дешевле и стоит 45 грн за те же 200 г. Здесь качество еще хуже – 94,84% заменителей молочного жира. Несмянов отмечает, что здесь молоком и не пахнет. Продавец комментирует, что "за такие деньги оно и не может быть настоящим". У эксперта нет претензий к продавцу – что ему привезли, то он и продает.

Polmlek Perla Warmii

Этот сыр сорта Гауда обошёлся в 250 грн за килограмм, а содержание заменителей молочного жира в нём составляет 95,53%.

"Это просто сырный продукт и подделка. К сыру он никакого отношения не имеет", – объясняет Несмянов.

Mlekovita Brie Classic

Такой сыр, фасованный по 125 г, приобрели за 50 грн. По сравнению с первыми тремя образцами, здесь гораздо меньше заменителей молочного жира – "всего" 34,68%.

"Это либо поляки подделывают, либо наши – я не знаю, кто. Такой сыр в супермаркете продается без каких-либо заменителей молочного жира", – отмечает Несмянов.

Laciate Maslo Oselkowe extra

Последнее масло из списка с жирностью 83% стоило 220 грн за 500 грамм. Вердикт лаборатории был следующим: не содержит заменителей молочного жира.

"Килограмм стоит 440 грн – украинское масло будет стоить столько же, возможно, даже дешевле", – напоминает Несмянов.

Таким образом, четыре из пяти отобранных для лабораторных исследований молочных продуктов, маркированных как "польские", оказались либо фальсификатом, либо подделкой. На их упаковке не было украинского перевода и не указано, кто является импортером товара в Украину. Несмянов предупреждает, что употребление таких продуктов может нанести вред здоровью.

Качество и цены на продукты в Украине – последние новости

Ранее директор Союза потребителей Украины Максим Несмянов проверил качество сосисок, представленных в продуктовых магазинах и торговых сетях Украины.

Стоимость продуктов в Украине летом останется стабильной, считают эксперты. Исключением станет только хлеб, который подорожает примерно на 5%. А вот сезонные овощи будут продолжать дешеветь до осени.

Вас также могут заинтересовать новости: