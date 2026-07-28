Выплата 45 000 грн, лечение, трудоустройство: Кличко встретился с освободившимися из плена защитниками и рассказал о помощи со стороны города

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с военными, освобожденными из российского плена, вручил им награды и рассказал, какую помощь они могут получить от города. Всего с начала полномасштабного вторжения из плена были освобождены 426 киевских защитников. Об этом Кличко сообщил в Telegram-канале.

"Встретился в столичной мэрии с военными-киевлянами, освобожденными из российского плена. И вручил им награды от столицы – медали "Честь. Слава. Государство". Каждая такая встреча с защитниками – это возможность не только поблагодарить их, но и узнать, в какой поддержке и помощи они нуждаются после возвращения домой. За время полномасштабной войны из плена вернулись 426 защитников и защитниц Украины, проживающих в Киеве", – написал Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что столица старается обеспечить защитникам комплексное сопровождение после возвращения. Это, в частности, предусмотрено городской целевой программой "Поддержка киевлян – защитников и защитниц Украины".

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"Каждый вернувшийся из плена киевлянин имеет право на получение разовой денежной помощи от города в размере 45 000 грн. На базе Киевского Милитари-Хаба для освобожденных из плена защитников и их семей работает комплексная система поддержки. Здесь им помогают пройти непростой путь адаптации к мирной жизни: восстановить документы, получить психологическую и юридическую помощь, лечение и физическую реабилитацию, социальное сопровождение, материальную поддержку, содействие в трудоустройстве и другие необходимые услуги", – отметил Кличко.

Особое внимание город уделяет семьям защитников, переживших сложный период ожидания, добавил мэр.

Как сообщалось, в прошлом году Киев направил 12 млрд грн из городского бюджета на помощь военным, ветеранам и их семьям.

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