Путин получит новое подкрепление из КНДР: Зеленский раскрыл детали

В обмен Россия помогает Северной Корее учиться воевать.

Россия хочет получить еще 30 тыс. военнослужащих из Северной Кореи и уже приступила к подготовке к их приему.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя сотрудничество РФ с Северной Кореей.

"Россия хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи: уже с июня в Воронежской области готовятся к их приему. Также Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет", – озвучил детали президент.

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Он добавил, что, в свою очередь, Россия помогает Северной Корее учиться вести войну.

"Россия помогает Северной Корее учиться вести войну, совершенствует их вооружение – дает им опыт реального применения оружия. Все это представляет угрозу для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет", – отметил глава государства.

Зеленский раскрыл планы россиян на осень

Он отметил, что россияне по-прежнему планируют воевать и никакого заключения мира в их ближайших планах нет:

"У нас есть доклады разведки о российских планах на осень. Чего там нет – так это мира. Пока что нет. Путин готовит условия для расширения мобилизации".

Зеленский привёл цифры российских потерь за 7 месяцев этого года, согласно которым в ряды российских вооружённых сил поступило 221 тыс. человек, а потери составили почти 225,5 тыс. человек, из которых 131 тыс. – убиты, почти 93 тыс. – ранены.

"Значительное количество ранений – тяжелые, потому что у россиян совершенно плохая фронтовая медицина", – подчеркнул Зеленский.

Президент предупредил, что российский диктатор Владимир Путин готовится отправлять новых россиян на войну, хотя и маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.

"Важно, чтобы мы с партнерами смогли оказать на Россию достаточное давление, чтобы мысли о прекращении этой агрессии стали доминировать – мысли о мире, а не о дополнительной российской мобилизации. Наши дальнобойные операции, наши удары по инфраструктуре этому способствуют. Все больше россиян замечают путинскую войну, несут от нее потери и думают, что войну не нужно затягивать", – подытожил президент.

Северокорейские солдаты на войне против Украины

КНДР стала первым государством, которое открыто направило своих военных в Россию для участия в войне против Украины. По данным украинской, южнокорейской и западной разведок, первые подразделения КНДР прибыли в Россию осенью 2024 года и были развернуты преимущественно в Курской области.

По информации разведки Южной Кореи, в общей сложности на стороне РФ воевали около 15 тыс. военнослужащих КНДР. По состоянию на весну 2025 года потери северокорейского контингента оценивались примерно в 4700 человек, из которых около 600 были убиты.

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