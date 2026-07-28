Почему пусковые установки ракет легче уничтожать в Крыму, чем на Брянщине: объяснение эксперта

У сил обороны есть всего 20 минут, чтобы дроны успели долететь до пусковых установок после их вывода на боевые позиции.

В оккупированном Крыму российские захватчики разместили множество военных объектов, которые Силы обороны Украины регулярно пытаются поражать. Если украинские средства поражения не дотянутся до пусковых установок, они могут нанести удар по другим военным целям.

Как сообщил авиационный эксперт Валерий Романенко, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации, в эфире программы "Фабрика новостей", в Брянской области такого скопления военных объектов нет.

Сколько времени требуется для развертывания пусковых установок для запуска ракет С-400 и "Искандер-М"

Романенко пояснил, что частые сигналы воздушной тревоги в Киеве звучат из-за того, что когда фиксируется выезд пусковой установки для зенитных ракет типа С-400 или баллистических "Искандер-М", то невозможно предсказать, в каком режиме эти установки будут работать. Эти установки могут выводиться на позиции без запуска ракет в рамках учений, чтобы поддерживать российских военных в боевой готовности.

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Также Романенко рассказал, как россияне применяют пусковые установки для ракет типа "Искандер".

"Искандер выходит на боевые позиции из районов постоянной дислокации, выходит на боевые позиции на расстояние до 50 км, удалённые от района временного или даже постоянного базирования. 50 км – это больше часа езды, плюс 20 минут на развертывание и запуск", – сказал Романенко.

По его словам, если украинские защитники замечают подобную активность со стороны россиян, то могут отреагировать.

При этом он отметил, что сложнее обстоит ситуация с зенитными комплексами, которые запускают учебные ракеты.

"Как правило, они передвигаются гораздо быстрее, и, возможно, из-за них тревоги случаются чаще. Они просто более компактны. Они установлены на автомобильном или гусеничном шасси. Меньше времени на развертывание, и когда спутники фиксируют повышенную активность – нас предупреждают", – сказал авиаэксперт.

Какие возникают сложности, чтобы физически уничтожить эти пусковые установки

"Потому что мы фактически узнаем об их позиции за 20 минут до запуска. Вот они выдвинулись, мы же не можем покрывать площади дронами. Это не ракетные системы залпового огня. Они выдвинулись, есть 20 минут. За это время нам нужно определить более-менее точные координаты или получить их от союзников… и подготовить к запуску подразделение наших ударных дронов, которое находится в этом районе", – сказал Романенко.

Вместе с тем он отметил, что россияне осуществляют пуски в основном из Брянской области. Однако один из российских дивизионов, запускавший баллистические ракеты, был уничтожен.

По его словам, удары со стороны Сил обороны Украины по российским пусковым установкам наносятся тогда, когда есть возможность отреагировать.

"Главное – долететь за 20 минут, ведь у дрона не такая высокая скорость. Речь идет о 150 км в час", – добавил Романенко.

Почему легче уничтожать российские пусковые установки в Крыму, чем в Брянской области

Эксперт отметил, что существует разница в возможности уничтожать пусковые установки в оккупированном Крыму и на территории Брянской области.

В частности, в Крыму это делать легче из-за того, что туда украинские защитники регулярно что-то запускают в связи с большим скоплением оккупационных военных объектов.

"Потому что туда всё время что-то летит. Не попадется пусковая установка – найдется цель. Там большая концентрация военных подразделений, военных объектов и объектов противовоздушной обороны. Там можно в дежурном режиме все время держать ударные дроны", – сказал Романенко.

Однако в Брянской области нет такого скопления российских военных объектов.

"С Брянской областью хуже, потому что там нет такой концентрации, и эти подразделения расположены как минимум за сотню километров, пусковые позиции там, как правило, находятся на расстоянии 50–70 км, и дрон туда не успевает долететь", – подчеркнул эксперт.

При этом, по его мнению, если россияне будут продолжать осуществлять пуски зенитных ракет с территории Брянской области, то Силы обороны будут пытаться найти способы их поражения. Например, украинским защитникам уже удавалось поразить пусковую установку зенитных ракет в 40 км от границы.

Как считает Романенко, основным назначением украинской ракеты FP-7 может стать именно поражение российских пусковых установок. "Это не та ракета, которая полетит по каким-то глубоко расположенным объектам", – добавил эксперт.

Он напомнил, что сначала говорили, что максимальная дальность ракеты FP-7 составит 150 км, а теперь говорят – 250 км.

Что нужно Украине для поражения пусковых установок С-400

Ранее Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил Украины в резерве, в комментарии УНИАН заявил, что для поражения пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-400 необходимы разведывательные спутниковые данные от партнеров. Россияне используют классические системы противовоздушной обороны для нанесения удара благодаря эффекту неожиданности.

По словам эксперта, Силы обороны понимают, где расположены основные рубежи систем противовоздушной обороны, и активно работают над их уничтожением.

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