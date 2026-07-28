Загадочное отверстие на стенке раковины выполняет две важные функции.

Наши дома полны необычных деталей, которые мы даже не замечаем. Но если пристально приглядеться, можно обнаружить множество предметов с непонятными функциями. К примеру, многие люди не знают, зачем на унитазе две кнопки на бачке. А если вы когда-нибудь обратите внимание на свой умывальник, то можете задаться вопросом: почему в раковине маленькая дырочка на стенке. На первый взгляд это отверстие кажется ненужным, но на самом деле выполняет важную функцию.

Как называется маленькое отверстие в раковине в ванной

О назначении дырочки у верхнего края умывальника рассказало издание Real Simple. У неё есть собственное название, которое мало кто знает - перелив или переливной слив. А большая дырка на дне - это сливное отверстие или основной слив.

Зная, как называется маленькое отверстие в раковине, уже можно сделать предположение о его функции. Перелив нужен для предотвращения затопления в ванной. Если главный слив забит или закрыт пробкой, вода будет уходить через него. Это гарантирует, что жидкость не перельется через край умывальника. Такая защита от потопа особенно полезна в домах с маленькими детьми, которые часто забывают выключать кран.

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Есть вторая причина, для чего нужна вторая дырка в раковине. Она обеспечивает дополнительный приток воздуха в умывальнике. Благодаря переливу вода не застаивается, а быстро и плавно уходит через слив.

Перелив соединяется со скрытой от глаз трубой внутри раковины, что уходит в канализацию. Иногда этот канал делают из пластика, который уязвим к горячей воде. В таком случае не рекомендуется наполнять умывальник кипятком.

Эксперты уточняют, что перелив часто забивается или накапливает бактерии, поскольку многие люди игнорируют эту область при уборке. Если в ванной стоит неприятный запах, а вся сантехника на вид чистая, то проблема может скрываться именно в этом крошечном отверстии.

Чтобы почистить перелив, специалисты советуют залить в него смесь соды, уксуса и воды. Такой раствор удалит бактерии и отложения внутреннего канала, а также устранит плохой запах. Сам слив можно почистить по периметру ненужной зубной щеткой. Однако не стоит заливать в него агрессивные химические средства, поскольку они могут повредить внутреннюю трубку.

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