Одна ошибка может оставить вас без урожая: что нельзя делать с персиковым деревом

Самая распространенная ошибка садоводов - страх перед обрезкой, отметили специалисты.

Многие садоводы считают обрезку персикового дерева необязательной, но отказ от ухода может привести к ухудшению состояния дерева, снижению урожайности и развитию заболеваний.

Как объяснила эксперт по тропическим растениям Татьяна Андерсон, главная ошибка владельцев персиков заключается в том, что они воспринимают обрезку только как способ придать дереву форму. На самом деле эта процедура напрямую влияет на здоровье растения и качество плодов, пишет Marthastewart.

По словам специалиста, без регулярной обрезки дерево быстро зарастает, а из-за густой кроны солнечный свет хуже проникает внутрь, нарушается циркуляция воздуха. По этой причине растение тратит больше сил на рост, чем на формирование крупных и сладких плодов. В результате персики становятся мельче, урожай снижается, а собирать его становится значительно сложнее.

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Кроме того, перегруженные плодами старые ветви могут ломаться под собственным весом. Регулярная обрезка помогает уменьшить нагрузку на дерево и снизить риск повреждений.

Еще одной серьезной проблемой специалисты назвали снижение урожайности. Персик плодоносит преимущественно на однолетних побегах, поэтому ежегодная обрезка стимулирует образование новых ветвей, на которых в следующем сезоне формируются цветы и плоды.

Эксперты также предупредили, что густая крона создает благоприятные условия для развития грибковых заболеваний, в частности курчавости листьев и бурой гнили. Улучшение циркуляции воздуха после обрезки помогает быстрее высыхать листьям и плодам после дождя, а также облегчает обнаружение вредителей.

Специалист по плодовым деревьям Сьюзан Пойзнер посоветовала обращать внимание на появление янтарной смолы на ветвях. В таком случае пораженные ветви необходимо удалить на несколько сантиметров ниже поврежденного участка или полностью вырезать до ствола.

Эксперты рекомендуют начинать формирование дерева с первых лет после посадки. Наиболее подходящей считается вазообразная форма кроны, которая обеспечивает хорошее освещение и вентиляцию. Для этого следует оставить четыре-пять основных скелетных ветвей, а остальные своевременно удалять.

Когда обрезать персиковое дерево

Обрезку персиковых деревьев лучше проводить ранней весной, когда растение выходит из состояния покоя, но еще не успело полностью покрыться листвой. При этом больные и сломанные ветви можно удалять в любое время года.

Специалисты подчеркнули, что самая распространенная ошибка садоводов – страх перед обрезкой. По их словам, именно регулярное удаление лишних ветвей помогает сохранить дерево здоровым, облегчает уход и позволяет ежегодно получать крупные и сладкие плоды.

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