Военный дважды сам возвращался после СЗЧ, а третий раз его задержали: что решил суд

В суде военнослужащий пояснил, что после первого срока службы он проходил службу в части, где были созданы "ненадлежащие условия службы".

Военнослужащий из Львовской области трижды уходил в самовольную отлучку. Два раза он сам вернулся, а в третий раз его задержали. Турковский районный суд Львовской области рассмотрел дело и назначил ему наказание.

Согласно материалам дела, обнародованным в Едином реестре судебных решений, уроженец бывшего Турковского района Юрий Д. был призван на военную службу в начале полномасштабной войны, но самовольно покинул часть.

В то же время после первого случая самовольного оставления службы солдат в начале 2025 года сам обратился в часть и выразил желание и в дальнейшем проходить службу.

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Однако через несколько месяцев, в июне, он не вернулся вовремя из отпуска и снова ушел в СЗЧ на полгода. После этого, в начале декабря 2025 года, он также сам обратился в воинскую часть, чтобы и в дальнейшем продолжать службу.

А уже менее чем через месяц солдат не вернулся на службу после лечения и ушел в третье СЗЧ, которое длилось более 3 месяцев – до момента задержания нарушителя в помещении полицейского участка в апреле. В отношении него возбудили уголовное дело.

В суде солдат признал свою вину и заявил, что сожалеет о содеянном. Он пояснил, что после первого СЗЧ он проходил службу в части, где были созданы "ненадлежащие условия службы". В то же время он изъявил желание и в дальнейшем проходить службу.

Судья изучил все материалы и аргументы сторон и назначил наказание – 5 лет лишения свободы. Срок начнёт отсчитываться с момента задержания солдата в апреле 2026 года. При этом приговор ещё можно обжаловать.

Самовольное отсутствие в Украине – что нужно знать

Как сообщал УНИАН, военные, которые по состоянию на 12 июня самовольно покинули часть, смогут вернуться до 20 сентября по новой процедуре.

Самый простой способ вернуться – через приложение "Армия+". В частности, там можно: выбрать новое подразделение из списка; указать желаемое направление службы и опыт; получить сопровождение до зачисления в новую часть.

Также следует иметь в виду, что по решению Верховного Суда военнослужащий может лишиться права на денежное обеспечение, премии и дополнительное вознаграждение, в частности выплату в размере 100 тысяч гривен, если факт самовольного оставления части или места службы (СОЧ) установлен в ходе служебного расследования.

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