Пирог выпекается приблизительно 40 минут.

Многие любят шарлотку, однако не все знают главные секреты приготовления этого блюда. Во-первых, необходимо разобраться, какие яблоки подходят для яблочного пирога. Во-вторых – правильно отмерить количество ингредиентов. И есть еще одно важное правило, которого обязательно необходимо придерживаться, иначе середина десерта во время приготовления осядет.

УНИАН решил разобраться, в чём секрет пышной шарлотки, что нужно сделать, чтобы она получилась максимально вкусной, а также поделиться простым маминым рецептом.

Какие лучше яблоки брать для шарлотки

Чтобы блюдо получилось неприторным и сочным, нужно использовать кисло-сладкие плотные яблоки. Идеально подойдет Симиренко. Сейчас сезон Белого налива – эти фрукты тоже можно брать, главное, чтобы они не были слишком спелыми.

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Какие яблоки лучше всего подходят для шарлотки, мы разобрались, а теперь стоит обратить внимание на то, как их использовать. Фрукты можно порезать дольками или нарезать кубиками. Очищать от кожуры их необязательно.

Как готовится шарлотка с яблоками в духовке – простой мамин рецепт

Для приготовления блюда понадобится 9 ингредиентов.

Чтобы получилась вкусная шарлотка с яблоками, возьмите:

Стакан муки.

Стакан сахара.

Кисло-сладкие яблоки – 4 средних.

3 яйца.

Ложку сметаны.

Ванильный сахар – пачку.

Еще понадобятся щепотка соли, пищевая сода и столовый 9%-й уксус.

Как готовится шарлотка – рецепт пошаговый

В первую очередь, нужно подготовить форму для запекания (можно использовать и сковородку без ручки). Смажьте бортики формы маслом и посыпьте манкой так, чтобы емкость была полностью обсыпана.

Потом подготовьте тесто. Необходимо сделать следующие действия:

Вбить в небольшую кастрюлю или миску яйца, отправить к ним соль и все взбить.

Всыпать сахар и ванильный сахар, добавить сметану и взбивать до тех пор, пока не получится однородная масса. Можно это делать как вручную, так и миксером.

Вмешать муку. Масса должна стать однородной и быть немного гуще, чем на блины.

И вот в чём секрет пышной шарлотки – нужно чайную ложку соды погасить уксусом. Опытные хозяйки пересыпают порошок в столовую ложку и понемногу добавляют в нее уксус, помешивая чайной ложкой. Так удается погасить всю соду. Погашенный порошок необходимо добавить в готовую массу.

После этого перемешайте тесто, добавьте нарезанные яблоки и еще раз все перемешайте.

Потом поставьте духовку разогреваться до 180 градусов. Мамина шарлотка с яблоками выпекается приблизительно 40 минут (режим верх – низ). После того, как она проведет полчаса в духовке, необходимо проследить, чтобы ее верх не сгорел. Если он начнет подгорать, а середина еще не пропеклась, накройте пирог фольгой или пергаментом и допеките.

Очень важно не хлопать дверцей духовки в то время, как шарлотка выпекается, – от резкого удара тесто может осесть

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