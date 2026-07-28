Саудовская Аравия высадила 159 миллионов деревьев в пустыне: что изменилось за 5 лет

В ООН считают, что таким образом озеленять можно даже самые засушливые регионы мира.

Саудовская Аравия восстановила миллион гектаров деградировавших земель и высадила более 159 миллионов деревьев, отметив одно из важнейших достижений Саудовской зелёной инициативы с момента её запуска в 2021 году,.

Программа, которая теперь ставит целью восстановление 40 миллионов гектаров и посадку 10 миллиардов деревьев по всему королевству, достигла отметки в миллион гектаров восстановленных земель менее чем за пять лет, пишет Antena 3 CNN.

Представители Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) заявили, что это достижение доказывает: масштабное восстановление земель возможно даже в одних из самых засушливых регионов мира, что делает Саудовскую Аравию практическим примером для других стран, страдающих от нехватки воды, засухи и опустынивания.

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Как эта зеленая инициатива достигла миллиона восстановленных гектаров

Саудовская зелёная инициатива была запущена в 2021 году как часть более широкого плана королевства Vision 2030 с долгосрочной целью восстановить 40 миллионов гектаров деградировавших земель и высадить 10 миллиардов деревьев.

Согласно Саудовской зелёной инициативе, посадка 10 миллиардов деревьев считается эквивалентной восстановлению более 74 миллионов гектаров земли в ближайшие десятилетия, поскольку план сочетает лесонасаждение с более широкими мерами экологического восстановления в засушливых зонах.

Прогресс был не резким, а постоянным. Программа восстановила и расширила реабилитированную площадь до 250 000 гектаров к 2024 году, а в начале 2026 года превысила порог в миллион гектаров.

Официальные лица уже установили следующую цель – восстановление 2,5 миллиона гектаров земли к 2030 году. Для достижения этой цели используются проекты, задействующие воду из плотин и системы сбора дождевой воды, чтобы новые засаженные площади могли пережить засушливый сезон.

Почему порог в миллион гектаров важен на глобальном уровне

UNCCD описала это достижение как доказательство того, что масштабное восстановление земель возможно даже в регионах с дефицитом воды – в момент, когда засухи становятся всё более интенсивными, а деградация земель затрагивает почти половину населения мира.

Исполнительный секретарь организации заявил, что этот этап посылает чёткий сигнал: с помощью правильной политики, использования науки и долгосрочной приверженности страны могут превратить давление на окружающую среду в возможность для повышения устойчивости, вместо того чтобы принимать его как постоянную проблему.

Момент важен и с дипломатической точки зрения. Саудовская Аравия готовится принять участие в 17-й сессии Конференции сторон UNCCD, которая должна пройти в Монголии в августе 2026 года.

Достижение в области восстановления земель даёт королевству конкретный пример в глобальных дискуссиях об ускорении восстановления земель и повышении устойчивости к засухе.

Посадка деревьев и цели по лесонасаждению в королевстве

Посадка деревьев была центральным элементом Саудовской зелёной инициативы с самого начала, и масштаб проектов впечатляет.

Согласно Саудовской и Ближневосточной зелёным инициативам, отдельные проекты включают посадку миллионов деревьев вдоль сетей автомагистралей, а также восстановление пастбищ в десятках мест. Некоторые из этих усилий используют для орошения очищенные сточные воды вместо запасов пресной воды.

Были запущены и проекты городского озеленения в таких городах, как Эр-Рияд, где создаются новые парки и зелёные зоны наряду с масштабными кампаниями по посадке деревьев.

Эти локальные инициативы вносят вклад в национальную цель. Официальные лица заявили, что скоординированный подход между государственными учреждениями, частными компаниями и некоммерческими организациями сыграл ключевую роль в достижении порога в миллион гектаров быстрее первоначальных оценок, поскольку ресурсы и экспертиза объединяются, а не распыляются между отдельными проектами.

Чего Саудовская зелёная инициатива намерена достичь к 2030 году

Помимо восстановления земель и посадки деревьев, Саудовская зелёная инициатива является частью более широкого набора экологических целей королевства.

Согласно Саудовской и Ближневосточной зелёным инициативам, план также включает производство половины электроэнергии Саудовской Аравии из возобновляемых источников к 2030 году, а также защиту большей части наземных и морских территорий страны.

Восстановление земель задумано так, чтобы идти параллельно с этими энергетическими и природоохранными целями, а не как отдельный проект.

Для страны, которая долгое время ассоциировалась с добычей нефти, Саудовская зелёная инициатива преподносится официальными лицами как доказательство того, что восстановление окружающей среды и экономическое развитие не обязательно должны быть противоположными целями.

Ещё предстоит увидеть, сможет ли Саудовская Аравия удержать этот темп до достижения целей 2030 года и последующих, однако скачок с 250 000 восстановленных гектаров в 2024 году до миллиона гектаров в 2026-м показывает, что программа набрала значительный импульс.

С учётом того, что следующей вехой установлены 2,5 миллиона гектаров, ближайшие годы покажут, сможет ли Саудовская Аравия продолжать расширение проектов по восстановлению земель в темпе, необходимом для достижения заявленных амбиций.

Ранее УНИАН сообщал, что в самой большой пустыне на Земле нет ни грамма песка.

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