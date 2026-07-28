Жена Пескова пытается снять с себя санкции Евросоюза и выбить компенсацию

Для этого супруга рупора Кремля подала даже в суд.

Супруга пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и бывшая фигуристка Татьяна Навка оспаривает санкции Евросоюза и требует 2 млн евро компенсации.

Как пишет Reuters, бывшая олимпийская чемпионка по фигурному катанию Навка попала под санкции в июне 2022 года; в тот же список были включены сын и дочь самого Пескова.

Власти Евросоюза тогда заявили, что санкции, предусматривавшие запрет на въезд в страны Евросоюза и финансовые ограничения, введены "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

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Теперь же Навка, которая родилась в Украине, но является гражданкой РФ, хочет отменить ограничения через Европейский суд. Она привела три причины для этого: основания для санкций против неё не были надлежащим образом изложены; были допущены ошибки в применении права и оценке фактических обстоятельств; ЕС не доказал наличие достаточной связи между ней и заявленной целью своих санкций.

Также Навка требует, чтобы Совет ЕС возместил ей материальный и репутационный ущерб на сумму 2 млн евро.

Помимо Навки, по тому же пути пошла и Екатерина Игнатова – супруга главы российской оборонно-промышленной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Она также пытается отменить наложенные на неё санкции ЕС.

Татьяна Навка: что известно

Навка, родившаяся в Днепре, поддерживает режим российского диктатора Владимира Путина и войну России против Украины. Она фигурирует в базе данных Центра "Миротворец".

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