Киев первым в Украине ввел систему персонализированного медицинского сопровождения ветеранов, - Кличко

Киев стал первым городом в Украине, где внедрили систему персонализированного медицинского сопровождения ветеранов во всех коммунальных учреждениях здравоохранения. С начала года этим сервисом воспользовались десятки тысяч защитников и защитниц. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала "Киев".

"Для Киева поддержка наших защитников и защитниц – это системная политика города. Мы хорошо понимаем, что после возвращения с фронта ветераны нуждаются не только в качественном лечении, но и в комплексной реабилитации, психологической поддержке. Помощи в восстановлении и возвращении к полноценной жизни. Именно поэтому Киев стал первым среди городов Украины, где ввели систему персонализированного медицинского сопровождения ветеранов во всех коммунальных учреждениях здравоохранения. Проект столица начала реализовывать с начала этого года, и этим сервисом воспользовались уже десятки тысяч ветеранов", – сообщил Виталий Кличко.

Проект предусматривает, что каждый ветеран получает персонального координатора, который помогает ему пройти путь от первого обращения к врачу до лечения, реабилитации и дальнейшего медицинского сопровождения, рассказал Кличко.

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Мэр также отметил, что город постоянно развивает реабилитационную инфраструктуру.

"На днях в Киевской городской клинической больнице №12 открыли Пространство заботы о ветеранах. Это еще один важный элемент системы поддержки, где ветераны могут получить необходимую информацию, консультации, психологическую и социальную помощь в комфортной и безбарьерной среде. Мы будем и дальше расширять такие сервисы. Потому что наша главная задача – чтобы каждый защитник и каждая защитница, вернувшись домой, чувствовали: город их поддерживает и создает все условия для восстановления здоровья, для возвращения к активной жизни и самореализации после службы", – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Киев первым ввел компенсацию ветеранам от города за покупку автомобиля. В 2026 году сумма выплат уже превысила 20 млн грн. Также расширен перечень категорий, которые имеют право на такую ​​компенсацию.

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