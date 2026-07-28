РФ решила защитить носители 'Калибров' с помощью разработки времен Первой мировой войны

Аналитики считают, что такая защита бесполезна против украинских дронов.

Россияне решили защитить свои корабли-носители крылатых ракет "Калибр" с помощью разработок времен Первой мировой войны. Речь идет об ослепляющем камуфляже, пишет Defense Express.

Отмечается, что в Балтийском море на военно-морской базе в Кронштадте были замечены два российских малых ракетных корабля проекта 22800 "Каракурт" - "Мытищи" и "Буря", на борту которых можно заметить антидроновые сетки. Этими сетками россияне прикрыли надстройку и шахты пусковых установок "Калибров".

OSINT-аналитик H I Sutton обратил внимание на необычный камуфляж из белых и черных полос на некоторых частях корпуса этих ракетных кораблей. В издании отметили, что эти полосы на бортах фактически являются копией ослепляющего камуфляжа, изобретённого ещё во времена Первой мировой войны.

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Аналитики объяснили, что ослепляющий камуфляж призван разбить силуэт корабля, чтобы затруднить определение дальности, направления его движения и его типа. Однако, в отличие от оригинального ослепляющего камуфляжа, этот был нанесен только на носовую и кормовую части кораблей, а также на 76,2-мм пушку АК-176МА корабля "Буря".

По словам аналитиков, такой камуфляж бесполезен против украинских дронов. Они напомнили, что украинские беспилотники глубокого поражения чаще всего используют тепловизионные камеры.

Кроме того, беспилотные катеры также имеют тепловизионные камеры. Тепловизионные камеры не способны различать цвета, из-за чего такой камуфляж никак не поможет защитить корабль от удара дроном.

Также аналитики обратили внимание на то, что антидроновые сети на российских кораблях не закрывают рубку полностью и помогут лишь от ударов FPV-дронов.

Беспилотные катера меняют тактику войны

Ранее Forbes писало, что беспилотные надводные катера меняют представление о современной морской войне. Сейчас они уже вытеснили многие традиционные функции более крупных надводных кораблей.

Боевые действия последних лет, в частности в Чёрном море, продемонстрировали эффективность небольших беспилотных катеров. Они могут наносить удары по дорогостоящим кораблям, вести разведку, патрулировать акваторию, сопровождать другие силы и даже выступать в качестве платформ для запуска беспилотников или ракет, вести радиоэлектронную борьбу, включая подавление, спуфинг и нарушение сигнала.

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