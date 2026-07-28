'Человек-паук: Новый день' и все остальное: главные кинопремьеры этой недели

На этой неделе киноманов ждет лишь одна громкая премьера в кинотеатрах.

Главной премьерой в кинотеатрах Украины на этой неделе станет супергеройский экшн "Человек-паук: Новый день" – четвертый сольный фильм для Тома Холланда в роли Питера Паркера.

Также на этой неделе на "больших" экранах можно будет посмотреть немецкую музыкальную драму "Рейв On" и французский фильм о выживании "Загнанный".

Подробнее о главных киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Видео дня

Человек-паук: Новый день

Spider-Man: Brand New Day (США, 2026, приключения/фантастика/экшн)

События четвертого сольного фильма Тома Холланда ("Дьявол навсегда здесь", "Черри", "Uncharted: Неизведанное", "Одиссея", франшиза "Мстители") в роли Питера Паркера (Человека-паука) будут происходить через четыре года после финала блокбастера "Человек-паук: Нет пути домой" 2021 года.

С тех пор Питер повзрослел и живет в полном одиночестве, добровольно стерши себя из памяти тех, кого он любит. Продолжая бороться с преступностью в Нью-Йорке, который больше не знает его имени, он полностью посвятил себя защите города. Но с ростом нагрузки давление на него только усиливается, вызывая неожиданную физическую трансформацию, угрожающую самому его существованию. В то же время странная новая волна преступлений приводит к появлению одного из самых могущественных врагов, с которыми ему когда-либо приходилось сталкиваться.

Помимо Холланда, в фильме вновь появились хорошо известные по предыдущим проектам Marvel персонажи: его бывшая возлюбленная ЭмДжей (Зендея), лучший друг Нед Лидс (Джейкоб Баталон), Брюс Беннер / Халк (Марк Руффало) и Фрэнк Касл / Каратель (Джон Бернтал).

Между тем, одним из антагонистов в картине станет суперзлодей Мак Гарган / Скорпион, которого сыграл канадский актер Майкл Мендо – его уже можно было увидеть в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" 2017 года, где он был представлен как преступник, один из покупателей оружия у Адриана Тумса / Стервятника. Тогда Паркер поймал его и передал полиции.

Еще одну важную роль в фильме должна сыграть звезда "Очень странных дел" Сэди Синк – однако о ком именно идет речь, до сих пор держится в секрете.

Режиссером фильма выступил Дестин Дэниел Креттон, который в 2021 году снял еще один фильм из киновселенной Marvel – "Шан-Чи и легенда десяти колец".

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Rave On

Rave On (Германия, 2025, драма/музыка)

В центре сюжета фильма – иммерсивная рейв-одиссея музыканта и продюсера Космо, который под давлением обстоятельств отошел от берлинской электронной сцены, а теперь упорно пытается получить второй шанс и вернуться. Впервые за долгое время Космо записал новый альбом и стремится передать его легендарному диджею, который когда-то сформировал его звучание. В хаосе битов, измененных состояний и бесконечных лабиринтов клуба эта ночь превратится в эмоциональное путешествие сквозь воспоминания, сомнения и хрупкую надежду на новый старт.

На данный момент рейтинг фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов.

Загнаный

Les tourmentés (Франция, Бельгия, 2025, драма/триллер)

Главный герой фильма – ветеран-спецназовец с ПТСР, которого нанимает загадочная миллионерша для выполнения необычного задания. Она помешана на охоте, в ее коллекции уже есть все животные планеты, поэтому теперь ее добычей должен стать человек. По условиям договора, мужчина должен продержаться месяц в Карпатских горах без оружия. Вознаграждением станут 3 миллиона, которые в случае смерти получит семья жертвы. Игра на выживание началась, но отставной ветеран становится опаснее, чем можно было представить.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,4 из 10 баллов.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы июля 2026 года – на этой неделе на Hulu стартует криминальный триллер "Яростная" с Эмми Россам, а на Amazon выйдет 2-й сезон анимационного супергеройского сериала "Бэтмен: Крестоносец в плаще".

Вас также могут заинтересовать новости: