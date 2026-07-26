Вернуть остроту кухонному приспособлению можно самостоятельно.

Теркой пользуются абсолютно все хозяйки, и часто она становится незаменимым помощником на кухне. Однако она тоже не вечна, и может "выйти из строя". Рассказываем, как поступить, если затупилась терка - что делать, дабы вернуть ей работоспособность.

Как заточить обычную терку - варианты и способы

Затупившаяся терка приносит немало проблем - продукты натирать становится сложнее, сами кусочки получаются неровными и могут застревать в лезвиях, да и порезаться о такой кухонный прибор нетрудно. Почистить тупую терку - задача не из простых, потому что грязь будет забиваться в трещины и сколы, так что, следить за остротой лезвий нужно обязательно. Предлагаем три хороших варианта, как быстро вернуть терке прежний вид.

Фольга

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Первый вариант - шикарный совет о том, как заточить терку фольгой, и хозяйки, которые хотя бы раз попробовали, всем рекомендуют этот метод. Вам нужно отрезать большой кусок фольги и сложить его несколько раз. Удерживая терку на столе одной рукой, прижать фольгу к лезвиям и перемещать ее вверх-вниз, как будто натираете, сильно надавливая на лезвия. Через пару минут проверьте остроту лезвий. Если вас устраивает результат - вымойте терку с моющим, избавляясь от остатков алюминия.

Кружка

Если вы никогда не слышали о том, как заточить терку кружкой, то можете попробовать этот метод. Возьмите любую керамическую кружку и переверните ее шершавым донышком вверх. Надежно зафиксируйте терку и "натрите" кружку о лезвия. Так сделайте несколько раз, пока терка снова не станет острой.

Наждачная бумага

Универсальное средство для заточки терки, которым часто пользуются в специальных мастерских. Купите кусочек наждачной бумаги, держите терку на столе рукой, и натирайте наждачку, надавливая на лезвия. Периодически нужно проверять остроту лезвий, используя или палец, или подходящий для этого пищевой продукт. Как только результат вас устроит, терку можно вымыть моющим средством и убрать на хранение.

ВАЖНО: для того, чтобы лезвия не затупились слишком быстро, всегда протирайте терку насухо после каждого мытья. Не убирайте ее в шкаф, пока она мокрая - из-за этого лезвия могут даже заржаветь.

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