Рок-хит 1975 года родился шуткой, но стал классикой: его слушают спустя 50 лет

Музыкант Пит Таунсенд написал песню ради забавы, но неожиданно создал один из самых узнаваемых хитов The Who.

Песня "Squeeze Box" 1975 года группы The Who появилась на свет как забавный эксперимент, но неожиданно превратилась в один из самых узнаваемых хитов коллектива. То, что музыкант Пит Таунсенд изначально придумал ради развлечения, спустя десятилетия осталось любимой композицией поклонников классического рока, пишет журнал Parade.

Напоминается, что композиция была выпущена в качестве первого сингла альбома The Who by Numbers. Легкий акустический рифф, запоминающийся припев и необычное для группы звучание сразу выделили трек среди других работ коллектива.

В отличие от более тяжелых рок-хитов The Who, "Squeeze Box" показала веселую и непринужденную сторону музыкантов.

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Песня "Squeeze Box" The Who - что важно знать

История создания песни оказалась не менее интересной, чем ее успех. Таунсенд написал ее после того, как купил аккордеон и решил попробовать свои силы в игре на новом инструменте.

"Я купил себе аккордеон и однажды днем научился на нем играть... Ритм в стиле польки, который мне удалось создать, и породил эту песню. К моему удивлению, ее записали The Who. А еще больше я был поражен, когда она стала нашим хитом в США", - рассказал музыкант.

При этом за веселой мелодией скрывался ироничный подтекст. Название "Squeeze Box" действительно связано с аккордеоном, однако текст песни наполнен двойными смыслами и игривыми намеками. Сам Таунсенд позже называл композицию своеобразной шуткой.

"Именно Ронни Лейн убедил меня рассмотреть "Squeeze Box" для альбома. Эта песня была настоящим аутсайдером, ее даже не было среди композиций, которые я сначала предложил Роджеру Долтри. Я написал ее исключительно для собственного развлечения - чтобы показать свои способности игры на аккордеоне, который купил в местном музыкальном магазине. Однажды вечером я включил Ронни свою демозапись, и ему понравилось. Он сказал, что это звучит как сумасшедшая кантри-полька", - добавил Таунсенд.

Несмотря на шуточное происхождение, песня стала настоящим хитом. "Squeeze Box" поднялась до 16-го места в американском чарте Billboard Hot 100 и заняла 10-ю строчку в британском хит-параде синглов. Композиция быстро стала обязательной частью концертов The Who: ее простой припев позволял тысячам поклонников подпевать Роджеру Долтри.

Успех композиции пришелся на непростой период для The Who. Альбом The Who by Numbers оказался более личным и задумчивым, чем такие масштабные работы группы, как Tommy и Quadrophenia. На его фоне "Squeeze Box" стала легкой передышкой - ярким моментом, который добавил пластинке юмора и энергии.

Прошло уже более 50 лет с момента выхода "Squeeze Box", но песня по-прежнему звучит на концертах и классических рок-радиостанциях. История композиции доказала: иногда именно самые простые, веселые и даже несерьезные идеи становятся настоящими легендами.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой рок-хит 1980 года шесть недель был №1 и почему его слушают спустя 46 лет.

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