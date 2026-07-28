Южный ГОК частично приостанавливает работу из-за атак агрессора на гражданские торговые суда

Россия начала наносить систематические ракетные удары по международным торговым судам.

Южный горно-обогатительный комбинат приступил к приостановке добычи и временному сокращению работы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Решение принято из-за постоянных атак страны-агрессора на гражданские торговые суда, следующие в украинские черноморские порты, что привело к фактической блокировке их работы. Компания продолжит выполнять обязательства перед сотрудниками и партнерами и возобновит добычу, когда это позволит обстановка с безопасностью.

Почему это произошло

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Приостановка добычи на Южном ГОКе стала вынужденной мерой, которую откладывали до последнего. С начала полномасштабного вторжения комбинат постоянно работал в условиях ряда критических факторов: вражеские обстрелы, перебои с энергоснабжением, стремительный рост стоимости логистики, введение европейского механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) и ужесточение квот ЕС на продукцию украинской ГМК. В июле 2026 года к этим вызовам добавилось значительное ухудшение ситуации с безопасностью для морской логистики, проходящей через украинские черноморские порты.

Страна-агрессор начала систематические ракетные удары по международным торговым судам. По данным из открытых источников, под удары попали как минимум 12 гражданских кораблей, направлявшихся в украинские порты. Среди пострадавших судов оказались и те, что перевозили продукцию украинской металлургической отрасли.

Действия агрессора привели к приостановке морского судоходства в черноморские порты Украины из-за опасений судовладельцев относительно безопасности своих экипажей. В то же время как в портах, так и на складах Южного ГОКа скопилось несколько судовых партий железной руды, которая должна была пойти на экспорт. Из-за невозможности складировать добытую продукцию комбинат был вынужден временно приостановить работу.

Как приостановка работы отразится на работниках

Даже в нынешних условиях социальная ответственность остается основой политики Южного ГОКа. Учитывая временную приостановку добычи, которую планируется возобновить в августе 2026 года, компания задействует работников для проведения ремонтных и плановых работ.

Какой выход из ситуации

В компании подчеркнули, что решение этого вопроса требует совместной и проактивной работы украинского государства и международных партнеров. Коллектив Южного ГОКа обращается к Президенту Украины, правительству, парламентариям.

По их мнению, деблокирование логистических маршрутов для украинских черноморских портов является важной задачей для устойчивой работы не только горно-металлургической отрасли, но и всей украинской экономики. Там призвали органы государственной власти принять максимальные меры по защите портовой инфраструктуры и торговых судов от вражеских атак.

"Экспортно-ориентировочные отрасли, как металлургия или аграрный сектор, не могут полноценно отгружать свою продукцию клиентам без возможности использовать морские порты государства. Это вопрос не только выживания отдельных бизнесов, но и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, снабжение валютной выручкой в ​​страну, продолжение комплексной помощи, которую предприятия оказывают местным громадам и Силам обороны Украины", - добавили там.

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