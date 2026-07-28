Путин пытается возложить ответственность за войну на Госдуму и население, – ISW

Он пытается уйти от личной ответственности за затянувшуюся и дорогостоящую войну.

Российский диктатор Владимир Путин пытается милитаризировать российское общество и переложить ответственность за войну в Украине на депутатов Государственной думы и население.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) от 27 июля. Эксперты подчеркнули, что Путин выступил с речью 26 июля в День Военно-морского флота России, в которой он решительно подчеркнул важность национального единства России вокруг военных действий в Украине.

Путин заявил, что России необходимо "наполнить сознание" своего гражданского общества осознанием важности войны и сохранить это чувство национального единства даже после окончания войны.

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Также диктатор провел встречу с депутатами Государственной Думы России 27 июля, в ходе которой он подчеркнул единство российского правительства в отношении военных усилий и заявил, что за последние пять лет Дума приняла в общей сложности почти 3000 законопроектов, причем две трети законопроектов были приняты при поддержке всех фракций в целях поддержки российских вооруженных сил, оборонных предприятий, общества и внутренней экономики в условиях войны.

"Путин отметил, что депутаты Думы коллективно приняли законы об интеграции незаконно оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Путин, вероятно, подчеркнул роль депутатов Думы и рядовых граждан в военных усилиях России, пытаясь отвлечь внимание от личной ответственности за затянувшуюся дорогостоящую войну и представить их как тех, кто полностью поддерживает решения Путина в преддверии выборов в Госдуму в сентябре 2026 года", – считают аналитики.

Последние заявления Путина

Как сообщал УНИАН, Путин заявил, что Россия якобы "не начинала войну". По его словам, Москва отвечает на боевые действия, развязанные Украиной при поддержке Запада. На встрече с военными ВМФ РФ Путин выступил с рядом абсурдных заявлений о войне в Украине. В частности, он заявил, что оккупанты якобы являются "героями СВО, которые пишут историю".

Российский диктатор сказал, что Украина "публично возрождает нацистскую идеологию". По его словам, поэтому нет ничего удивительного в агрессии Украины против мирных людей.

Путин также выразил уверенность в том, что война рано или поздно закончится. Он добавил, что "победа будет за Россией, а враг будет разгромлен".

Кроме того, лидер Кремля заявил, что Россия якобы "была единственным гарантом территориальной целостности Украины, пока Киев не объявил Москву врагом".

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