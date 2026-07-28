Дизель устанавливает новые рекорды: одна из сетей подняла цену сразу на 8 гривень

В сети Neftek дизельное топливо уже стоит 95,99 гривни.

Розничные цены на топливо в Украине продолжают расти, прежде всего на дизель и автогаз. В то же время бензин после нескольких недель подорожания стабилизировался из-за падения цен на нефть, сообщает Enkorr.

Средняя цена бензина марки А-95 в настоящее время составляет 80,87 гривни за литр. Цены на дизельное топливо и автогаз выросли на 70 и 57 копеек соответственно – до 88,88 грн/л и 42,10 грн/л.

Цены на дизтопливо

Дизельное топливо продолжает дорожать из-за роста оптовых цен, которые уже более недели превышают розничные. Сразу несколько сетей АЗС установили сегодня новые ценовые рекорды. Наиболее резко стоимость подняла сеть Neftek, которая увеличила цену сразу на 8 грн за литр – почти до 96 грн/л, что стало самым высоким показателем на рынке.

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Для сравнения: во время весеннего скачка цен максимальная стоимость дизельного топлива не превышала 92 грн/л. Сейчас выше этой отметки дизельное топливо продают сети BVS – по 92,90 грн/л, а также SOCAR, которая 28 июля повысила цену еще на 2 грн за литр – до того же уровня, 92,90 грн/л.

После повышения цены на 2,40 грн за литр в пятерку самых дорогих сетей вошла и EURO5, где дизельное топливо стоит 91,40 грн/л.

Среди премиальных сетей стоимость дизельного топлива пересмотрела только WOG, подняв её на 1,30 грн за литр – до 90,80 грн/л. В то же время ОККО пока удерживает цену на уровне 89,90 грн/л.

Продолжили повышать цены UKRNAFTA и UPG: сети добавили к стоимости дизельного топлива 1 грн и 40 копеек за литр соответственно, установив одинаковую цену – 86,90 грн/л. На таком же уровне после последнего пересмотра продают дизельное топливо "Олас", RLS, "Фактор" и "БРСМ-Нафта".

Впрочем, на фоне общего подорожания отдельные операторы пошли на снижение. Так, "Фактор" снизил цену на 60 копеек за литр, а "БРСМ-Нафта" на АЗС в Днепропетровской области снизила её на 1 грн/л – до 85,99 грн/л.

Самое доступное дизельное топливо, как и раньше, предлагает сеть Brent Oil. Несмотря на повышение на 1 грн за литр, его стоимость остается самой низкой на рынке – 83,95 грн/л.

Цены на автогаз

Автогаз дорожает из-за резкого роста закупочных цен, причиной которого стали перебои с поставками ресурса по южному направлению. Премиальные сети АЗС, которые дольше всех сдерживали цены благодаря запасам газа, закупленного по более низким ценам, также начали пересматривать стоимость топлива. ОККО и WOG повысили цену на LPG на 1 грн за литр – до 42,90 грн/л.

Кроме того, сеть KLO подняла цену на автогаз на 50 копеек – до 42,40 грн/л, а Parallel добавила 41 копейку – до 42,26 грн/л. В настоящее время эти сети продают автогаз дороже среднерыночного уровня.

Цену на 1 грн за литр также повысила UKRNAFTA – до 40,90 грн/л. Сеть UPG, как и в случае с дизельным топливом, добавила 40 копеек, установив цену на уровне 41,90 грн/л.

Самые низкие средние цены на автогаз – 38,90–38,98 грн за литр – сохраняют сети "Маркет", "Авантаж 7" и "Кворум", которые 28 июля не изменили свои цены.

Менее 40 грн за литр LPG стоит и в сети "БРСМ-Нафта" – в среднем 39,88 грн/л после повышения на 35 копеек. В зависимости от региона цены у этого оператора колеблются от 37,99 грн/л в Житомирской области до 40,99 грн/л в Сумской области.

Несмотря на очередное подорожание, автогаз сохраняет существенное преимущество перед бензином по стоимости. В настоящее время литр LPG стоит около 52% от цены бензина А-95, что и в дальнейшем делает этот вид топлива экономически привлекательным для водителей.

По словам специалистов, рынок пока не демонстрирует признаков стабилизации. Бензин после нескольких недель подорожания временно приостановил рост благодаря коррекции мировых котировок на нефть.

Однако ситуация с обеспечением топливом остается напряженной: несколько трейдеров в неофициальных беседах сообщают о возможном прекращении свободной продажи в ближайшее время из-за дефицита оптовых предложений. Дизельное топливо и автогаз продолжают дорожать под давлением высокой закупочной стоимости, а рынок дизеля дополнительно испытывает нехватку ресурса.

Цены на топливо в Украине – последние новости

Эксперт по топливу Дмитрий Леушкин прогнозирует, что украинцам не стоит ожидать возвращения цен на топливо к февральскому уровню, который был зафиксирован накануне войны США против Ирана. По его словам, высокий спрос на энергоносители сохранится как минимум до конца года.

В то же время ситуация с топливной инфраструктурой остается сложной из-за российских атак на украинские АЗС. В частности, на трассе в направлении Киева на участке между Харьковом и Полтавой сейчас не работает ни одна заправка.

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