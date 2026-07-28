Сколько баллистических ракет есть в запасе у россиян: эксперт оценил объемы

Одна ракетная бригада должна иметь на пусковых установках 96 ракет.

На сегодняшний день в России наблюдается дефицит баллистических ракет, поэтому она пытается заменить их крылатыми ракетами при нанесении ударов по Украине.

Такое мнение высказал авиаэксперт Валерий Романенко в эфире "Фабрики новостей". По его словам, минимальный запас баллистических ракет составляет сотню ракет.

"Это то, что из производства поступает на пусковые установки. А есть еще такое понятие, как запасы. Если сравнить запасы за несколько месяцев… у них "Искандер-М", например, в апреле был запас в 200, сейчас чуть больше 100. То есть россияне потихоньку расходовали запасы со складов. Запас – 100 ракет, а у россиян – 14 ракетных бригад", – сказал он.

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Эксперт пояснил, что одна ракетная бригада должна иметь на пусковых установках 96 ракет. А каждая ракетная бригада – это 12 пусковых установок. То есть, условно говоря, сейчас оптимальный запас у россиян должен составлять около 1400 ракет, а у них 100.

"1400, плюс склады. Должно быть что-то на складах. Ничего нет. Склады опустошены. По Украине стреляют пять бригад: одна в Краснодарском крае, одна в Крыму, одна в Курской области, две в Брянской области. У этих бригад еще есть ракеты, да и то в неполном количестве. А все остальные бригады имеют учебные или крылатые ракеты – по несколько ракет на бригаду", – заявил эксперт.

Романенко пояснил, что россияне частично восполнили запасы крылатыми ракетами, но их тоже не очень много.

"Запас на сегодняшний день составляет 60 крылатых ракет, а производство – 10 крылатых ракет в месяц... Я вижу переход к тактике войны городов. Мы наносим удары по Москве, россияне на постоянной основе наносят удары по Киеву, по другим нашим городам, применяя такие удары, чтобы постоянно держать людей в тревоге", – пояснил он.

Запасы баллистических ракет в РФ – что известно

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало июля, по оценке Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, на вооружении вооруженных сил РФ находилось до 200 баллистических ракет 9М723 и до 110 крылатых ракет 9М728/9М729 для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М".

В разведке отмечали, что темпы производства военно-промышленного комплекса РФ, сохраняющиеся на уровне показателей прошлого года, позволяют поставлять примерно 60 баллистических ракет 9М723 и до 10 крылатых ракет 9М728/9M729 ежемесячно. Всего в 2026 году планируется поставить до 700 ракет 9М723 и до 100 ракет 9М728/9M729.

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