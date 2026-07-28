В Украине появится новая монета в обращении: в НБУ рассказали детали (фото)

В наличный оборот будет введено 2 миллиона штук таких памятных монет.

Национальный банк вводит в обращение новую памятную монету "Памяти казненных, замученных или погибших в плену".

Как сообщила пресс-служба регулятора, монета выпускается по случаю Дня памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, подверглись пыткам или погибли в плену,

"Она чтит память военных и гражданских лиц, чьи жизни оборвал российский плен, и напоминает о преступлениях против украинского народа, не имеющих срока давности, о системной политике террора, которую Россия ведет против Украины", – подчеркнул председатель НБУ Андрей Пишный.

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Номинал оборотной памятной монеты – 10 гривень. Ее аверс идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривень образца 2018 года.

В то же время на ее реверсе изображена цепь с разорванным звеном, символизирующая освобождение от оков. Части цепи поднимаются вверх и превращаются в силуэты птиц – образы несокрушимого духа, героизма и светлого перехода в вечность тех, кто отдал свою жизнь за Украину. По кругу размещена надпись "Памяти казненных, замученных или погибших в плену".

Постепенно в наличный оборот будет введено 2 миллиона штук таких монет.

Памятные монеты Украины – последние новости

Ранее УНИАН писал, какие памятные монеты становятся популярными среди коллекционеров и сразу после выпуска стремительно дорожают, обогащая своих владельцев.

При этом в апреле НБУ выпустил новую памятную монету, посвященную представителю фауны Чернобыля – зубру. А 15 мая Нацбанк ввел в обращение две новые памятные монеты – "Расстрелянное возрождение. Иван Падалка" и "Расстрелянное возрождение. Майк Йохансен".

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