Не только лето: названо лучшее время для посещения Марокко

Выбор времени поездки в Марокко напрямую зависит от ваших планов.

В последние годы североафриканская страна Марокко набирает все большую популярность среди туристов.

Эксперты крупнейшего в мире издательства о путешествиях Lonely Planet назвали лучшее время для посещения этой колоритной страны – оказывается, туда можно ехать не только летом.

"От сказочных городов и приморских курортов до высоких горных перевалов и завораживающих пустынных дюн – Марокко предлагает фантастические места для посещения круглый год, но выбор времени поездки зависит от ваших планов", – предупреждают бывалые путешественники.

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В частности, по их словам, в мягкие месяцы, с октября по апрель, наблюдается наплыв туристов из северного полушария. В остальное время года, особенно в июле и августе вдоль побережья, Марокко активно посещают как местные, так и иностранные туристы.

Когда лучше всего ехать в Марокко

С марта по май и с сентября по ноябрь – лучшее время для пеших прогулок и посещения Марракеша. В это время погода здесь не слишком жаркая, но и не слишком холодная. Тем временем, в мае и октябре туристы могут комфортно передвигаться по марокканской части Сахары, с минимальным риском попасть в пещаную бурю.

– лучшее время для пеших прогулок и посещения Марракеша. В это время погода здесь не слишком жаркая, но и не слишком холодная. Тем временем, в мае и октябре туристы могут комфортно передвигаться по марокканской части Сахары, с минимальным риском попасть в пещаную бурю. С декабря по февраль – сезон праздников, серфинга и катания на лыжах. Хотя зимой погода в Марокко может быть холодной и дождливой, особенно на севере, а центральное отопление в местных домах отсутствует, этот период года все же является отличным временем для знакомства с Марракешем. Среди прочего там и в других крупных городах туристы могут насладиться грандиозными празднованиями Рождества и Нового года. Однако и цены значительно возрастают в пиковые даты отпусков с 22 декабря по 7 января. Одновременно в разгар зимы вершины Высокого Атласа покрыты снегом, давая отличные возможности для катания на лыжах, а на побережье атлантические волны наиболее стабильны именно зимой, что неизбежно привлекает серферов.

– сезон праздников, серфинга и катания на лыжах. Хотя зимой погода в Марокко может быть холодной и дождливой, особенно на севере, а центральное отопление в местных домах отсутствует, этот период года все же является отличным временем для знакомства с Марракешем. Среди прочего там и в других крупных городах туристы могут насладиться грандиозными празднованиями Рождества и Нового года. Однако и цены значительно возрастают в пиковые даты отпусков с 22 декабря по 7 января. Одновременно в разгар зимы вершины Высокого Атласа покрыты снегом, давая отличные возможности для катания на лыжах, а на побережье атлантические волны наиболее стабильны именно зимой, что неизбежно привлекает серферов. С июня по сентябрь – лучшее время для фестивалей и кайтсерфинга. В то же время тем, кто плохо переносит жару, лучше не ехать в Марокко в этот период года, ведь в июле и августе температура во внутренних районах страны может подниматься выше 38°C. Кроме того, из-за сильной жары большинство лагерей в пустыне закрываются с июня по август. Одновременно долгие летние дни и ночи в Марокко идеально подходят для музыкальных мероприятий на открытом воздухе (в период самых масштабных фестивалей жилье следует бронировать заранее, а также быть готовыми к более высоким ценам).

Ну а если вы хотите избежать толп туристов, то стоит ехать в Марокко во время Рамадана (их стоит проверять заранее, посколько они меняются из года в год). Этот священный период – тихое и духовное время для знакомства с Марокко. И хотя многие заведения общественного питания закрываются в течение дня, вы все равно найдете места, где можно поесть, например, в отелях.

Советы по посещению Марокко

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее бывалый турист назвал шесть нюансов, которые стоит учесть перед поездкой в Марокко – от вопросов безопасности до выбора лучших отелей.

В свою очередь инфлюенсерша Ясс Наубель пожаловалась, что ее задержали в марокканском аэропорту из-за плохого отзыва в соцсетях о стране.

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